Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O senador Jader Barbalho segue internado no Hospital Beneficente Portuguesa do Pará, em Belém, sob cuidados da equipe médica especializada. De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira (6), o quadro clínico do parlamentar evolui de forma positiva, com boa resposta ao tratamento instituído.

A assessoria do parlamentar informou que Jader Barbalho deu entrada na unidade de saúde após um quadro de indisposição. Exames realizados confirmaram desidratação, provavelmente causada por uma virose. Após medicação, o senador apresentou notável melhora e permanece em observação.

O boletim médico mais recente destaca que o paciente está lúcido, alimentando-se normalmente e sob acompanhamento clínico contínuo. A equipe médica responsável mantém uma expectativa positiva sobre sua recuperação.

Carreira política e família

Jader Barbalho cumpre seu terceiro mandato no Senado Federal e já atuou como governador do estado do Pará. Ele é pai do atual governador Helder Barbalho e do ministro das Cidades, Jader Filho, que integra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Próximas atualizações

O Hospital Beneficente Portuguesa do Pará comunicou que novas atualizações a respeito do estado de saúde do senador serão divulgadas em conformidade com a evolução do quadro clínico.