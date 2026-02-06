Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

fonte

Jader Barbalho disse que os problemas no fornecimento de energia elétrica pela Equatorial Energia no Pará estão na mira do Ministério Público do Estado (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O senador Jader Barbalho segue internado no Hospital Beneficente Portuguesa do Pará, em Belém, sob cuidados da equipe médica especializada. De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira (6), o quadro clínico do parlamentar evolui de forma positiva, com boa resposta ao tratamento instituído.

A assessoria do parlamentar informou que Jader Barbalho deu entrada na unidade de saúde após um quadro de indisposição. Exames realizados confirmaram desidratação, provavelmente causada por uma virose. Após medicação, o senador apresentou notável melhora e permanece em observação.

O boletim médico mais recente destaca que o paciente está lúcido, alimentando-se normalmente e sob acompanhamento clínico contínuo. A equipe médica responsável mantém uma expectativa positiva sobre sua recuperação.

Carreira política e família

Jader Barbalho cumpre seu terceiro mandato no Senado Federal e já atuou como governador do estado do Pará. Ele é pai do atual governador Helder Barbalho e do ministro das Cidades, Jader Filho, que integra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Próximas atualizações

O Hospital Beneficente Portuguesa do Pará comunicou que novas atualizações a respeito do estado de saúde do senador serão divulgadas em conformidade com a evolução do quadro clínico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Monitoramento: Polícia admite 'missão de inteligência' sobre gestão João Campos

06.02.26 22h33

Aécio Neves diz ter recebido convite de Lula para ser seu candidato à Presidência em 2010

06.02.26 22h18

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

STF tem maioria para tornar caixa 2 em improbidade e crime eleitoral

06.02.26 19h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

ATAQUE

Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado

Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se respondeu ao ataque do senador.

02.02.26 20h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda