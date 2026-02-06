Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Aécio Neves diz ter recebido convite de Lula para ser seu candidato à Presidência em 2010

Estadão Conteúdo

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou ter recebido um convite pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser candidato à Presidência da República em 2010 com o apoio do petista, desde que deixasse o PSDB e se filiasse ao então PMDB, hoje MDB. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Gaúcha nesta sexta-feira, 6.

À época, Aécio era governador de Minas Gerais. A exigência de troca de partido refletia a disputa histórica entre PT e PSDB. Em 1994 e 1998, Lula perdeu para candidatos tucanos ainda no primeiro turno. Em 2002 e 2006, venceu o PSDB no segundo turno. Em 2010 e 2014, o embate se repetiu, desta vez com Dilma Rousseff representando o PT. Ela derrotou justamente o Aécio no segundo turno em 2014.

Segundo o deputado, Lula fez o convite durante uma visita a Minas Gerais, quando Aécio era governador. Na ocasião, o petista mostrou-lhe uma meia e brincou que, para ser presidente, o então governador precisava de "duas coisas: ter uma meia bonita como essa minha e se filiar ao MDB".

Aécio disse ter recusado. "Eu falei: presidente, eu não tenho como sair do PSDB e nem estou com essa obsessão. Talvez um dia, quem sabe? Não saí, não voltamos a falar sobre esse assunto, e ele acabou lançando Dilma com Michel Temer, do MDB, como vice", afirmou.

Em seu governo, Lula buscou aproximar-se do então PMDB após o desgaste do PT com a repercussão do escândalo do Mensalão. Depois de PT e PMDB elegerem as maiores bancadas da Câmara, os dois partidos firmaram um acordo para revezar a presidência da Casa. O emedebista Michel Temer assumiu o cargo e, posteriormente, foi escolhido como candidato a vice-presidente na chapa de Dilma Rousseff em 2010, movimento que também visava ampliar o tempo de propaganda eleitoral gratuita da campanha petista.

A declaração veio depois de Aécio ser questionado sobre se preferiria sentar ao lado de Lula ou do presidente do PSD, Gilberto Kassab, em um voo de Rio Grande (RS) a Brasília (DF). Ele disse que se sentaria ao lado dos dois, apesar de ter recentemente chamado Kassab de "abutre", após a migração de seis deputados estaduais paulistas do PSDB para o PSD.

"Às vezes passa a impressão de que somos inimigos. O Lula é um encantador de serpentes. Eu fui governador de Minas Gerais por oito anos com Lula como presidente da República. Conversamos sobre tudo. Ele foi, do ponto de vista administrativo, correto e republicano com Minas Gerais - não que tenha ajudado, mas não prejudicou o Estado. Sempre tive uma relação amena com ele", disse.

Aécio ainda contou, em tom de brincadeira, que "volta e meia" Lula o ligava para pedir uma cachaça produzida em sua fazenda em Minas Gerais.

Palavras-chave

eleições 2010

Aécio Neves

candidatura

Lula

convite
