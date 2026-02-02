Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), postulante à reeleição, em entrevista à rádio Fan FM de Sergipe nesta segunda-feira, 2. Na ocasião, Flávio comparou Lula a um "Chevrolet Opala velho".

"Em algum momento o Opala já foi bonito, já foi um carro de luxo, que dava resultado e te levava para qualquer lugar. Hoje, o Lula é uma pessoa retrógrada, atrasada e ultrapassada", afirmou o senador conservador.

Lançado em 1968, o Opala foi primeiro automóvel de passeio da Chevrolet do Brasil e chegou oferecendo luxo e status. O fim da vida do modelo foi anunciado no Jornal do Carro do dia 22 de julho de 1992.

O filho do ex-presidente preso Jair Bolsonaro também criticou o fato de Lula ter um posicionamento cauteloso em relação à Inteligência Artificial (IA). "É um cara que acha que a IA só serve para manipular vídeos e fotos em redes sociais. Ele não tem ideia de como isso é importante para um governo que quer se pautar pela modernidade", declarou Flávio.

Lula tem adotado um discurso crítico às fake news, aos algoritmos das redes sociais e aos riscos do uso da IA. No dia 16 deste mês, ele alertou para o uso da tecnologia na manipulação de imagens, dizendo ser necessária atenção redobrada, especialmente no caso de mulheres que têm fotos transformadas em 'nudes' por meio de ferramentas digitais.