Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

A federação formada pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e pela Rede Sustentabilidade oficializou uma denúncia por propaganda eleitoral antecipada em favor da vice-governadora do Estado, Hana Ghassan. Em decisão liminar proferida na manhã desta segunda-feira (26), o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) determinou a retirada, no prazo de até 48 horas, de propagandas físicas e virtuais, diante do risco de vantagem eleitoral indevida. As siglas alegam a existência de uma ação coordenada, com a instalação de outdoors em diferentes municípios paraenses e a veiculação de publicações em redes sociais com conteúdo e linguagem típicos de campanha.

Apesar da denúncia das duas siglas, a decisão do tribunal eleitoral atende parcialmente a um pedido do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que também acusa a gestora de prática de propaganda eleitoral antecipada visando o pleito de 2026, conforme nota do TRE-PA. Segundo o relator do processo, juiz Marcus Alan de Melo Gomes, "a padronização das cores, a quantidade expressiva de outdoors e sua distribuição em diversos municípios evidenciam uma estratégia estruturada de comunicação política".

Os requerentes alegam que a distribuição das propagandas seguem um padrão, utilizando os outdoors em várias cidades, como Belém, Tucuruí, Salinópolis, Santarém, entre outras. Também destacam o uso articulado de expressões típicas de períodos eleitorais, a exemplo de “Pode Vir 2026”. Além da divulgação em redes sociais por diversos políticos e correligionários.

A legislação atual permite que as campanhas eleitorais iniciem apenas a partir do dia 16 de agosto do ano em que o pleito será realizado, prevendo afastamento de quem possua posição de poder, cerca de seis meses antes da votação. O intuito é de justamente garantir que todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades durante a eleição.