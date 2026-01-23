Capa Jornal Amazônia
'Vou percorrer cada rincão deste País', diz Lula sobre eleições

O presidente defendeu ainda o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Lula pediu que seus apoiadores "ajudem a controlar o celular" e a "não passar a mentira para frente"

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

Durante evento de entrega de 1.337 casas do Programa Minha Casa, Minha Vida em Maceió (AL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou que viajará pelo Brasil durante o ano e disse que não quer confronto físico com a oposição. "Vamos para a rua. Não queremos fazer confrontação física, o que queremos é confrontação de realização", disse Lula nesta sexta-feira, 23, citando programas de seu governo.

"Se preparem, porque esse ano eu vou andar neste País. Vou percorrer cada rincão deste País, junto com essa turma aqui. Nós vamos garantir que a democracia vai prevalecer nesse País e que vença a disputa eleitoral aquele que o povo brasileiro quiser", falou ao público que acompanhava o evento.

O presidente defendeu ainda o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas: "Quando alguém fala que a urna eletrônica permite roubar, eu digo sempre que se a urna eletrônica permitisse roubar, o Lulinha não seria três vezes presidente da República deste País. A elite brasileira já teria roubado há muito tempo".

O petista pediu ainda para que seus apoiadores "ajudem a controlar o celular" e a "não passar a mentira para frente", referindo-se a desinformação.

Participaram do evento em Maceió nomes como o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB); o prefeito de Maceió, JHC; os ministros da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos; da Saúde, Alexandre Padilha; da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; dos Transportes, Renan Filho; e das Cidades, Jader Filho. Mais cedo, Lula foi à cerimônia de entrega de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) e de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a Alagoas dentro do programa Agora Tem Especialistas.

Banco Master

No discurso, Lula também afirmou que não é justo os pobres serem "sacrificados" enquanto "um cidadão" do banco Master "deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões". Sem citar o nome do dono do Master, Daniel Vorcaro, nem de seus sócios, Lula disse que há pessoas que defendem esse tipo de prática e lembrou que o prejuízo será coberto pelos bancos.

"Não é possível que a gente continue vendo o povo ser sacrificado enquanto tem um cidadão do banco Master que deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões. Mais de R$ 40 bilhões. Quem vai pagar são os bancos, é o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú. Um cidadão deu um desfalque de R$ 40 bilhões neste País e tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara", declarou Lula.

