Jader Filho entrega casas a famílias atingidas por vendaval em Mosqueiro

Famílias que tiveram suas casas condenadas após um vendaval no distrito de Mosqueiro, em Belém, receberão novas moradias neste sábado (14). A entrega será feita pelo ministro das Cidades, Jader Filho, no bairro do Maracajá, onde o temporal ocorrido em maio do ano passado deixou um rastro de destruição.

Ao todo, serão entregues quatro das sete casas que precisaram ser reconstruídas após serem consideradas impróprias para moradia pela Defesa Civil Nacional. Para a reconstrução, o Ministério das Cidades destinou cerca de R$ 1 milhão em recursos federais, por meio do órgão vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

As novas residências foram projetadas com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. Parte delas foi construída no mesmo terreno das casas originais. Em alguns casos, no entanto, a mudança de local foi necessária após a identificação de riscos nas áreas anteriores.

Vendaval deixou dezenas de famílias afetadas

O temporal que motivou a reconstrução ocorreu na tarde de 4 de maio de 2025. Na ocasião, uma forte ventania provocou destelhamento de casas, queda de árvores e danos em diversas estruturas no bairro do Maracajá.

Levantamentos feitos pelas defesas civis municipal e estadual indicaram que cerca de 40 famílias foram afetadas pelo evento climático, o que corresponde a mais de 150 pessoas atingidas.

Três dias após o vendaval, o ministro Jader Filho esteve na ilha para acompanhar os estragos e conversar com moradores. Durante a visita, articulou com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o envio de técnicos da Defesa Civil Nacional para avaliar a situação e viabilizar a reconstrução das casas condenadas.

Na ocasião, também foram distribuídas cestas de alimentos, kits de higiene e cheques do programa “Sua Casa”, em ação conjunta da prefeitura e do governo estadual para auxiliar as famílias afetadas na recuperação de bens e na reforma das residências danificadas.

Com a entrega das primeiras quatro moradias, as famílias voltam a ter um novo lar com estrutura adequada e segura. As três casas restantes seguem em construção e a previsão é que sejam concluídas até maio.

Casas também serão entregues no interior do Pará

Além das moradias em Mosqueiro, o governo federal também fará a entrega de seis unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida na modalidade rural no município de Mocajuba, no nordeste do Pará.

As casas foram construídas na comunidade quilombola Uxizal, considerada uma das mais isoladas da região. O investimento faz parte de um pacote de 37 unidades habitacionais rurais contratadas para o município, com recursos federais que somam cerca de R$ 2,8 milhões.