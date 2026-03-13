Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Vorcaro muda equipe de defesa e sinaliza caminho de delação premiada

A delação teria que ser homologada pelo ministro do STF André Mendonça, relator do caso.

Estadão Conteúdo
fonte

Daniel Vorcaro é acusado de formar milícia privada para intimidar adversários. (Foto: Divulgação/ Banco Master)

O banqueiro Daniel Vorcaro decidiu nesta sexta-feira, 13, mudar sua equipe de defesa após a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ter mantido sua prisão preventiva. Ele afirmou aos seus advogados que decidiu negociar um acordo de delação premiada.

O criminalista Pierpaolo Bottini, que era contra uma delação, deixou o caso e repassou para José Luís de Oliveira Lima, que é mais favorável a esse tipo de acordo.

Na semana passada, Vorcaro já tinha feito uma sondagem a investigadores da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Federal sobre a possibilidade de uma delação premiada, mas aguardava o resultado do julgamento de sua liberdade para tomar uma decisão.

VEJA MAIS

image STF forma maioria para manter prisão de Vorcaro em presídio de segurança máxima
Votação durou cerca de 50 minutos

image Coldplay, David Guetta e Bocelli: veja os cachês milionários pagos em festa privada de Vorcaro
Evento luxuoso organizado por dono do Banco Master na Itália teve apresentações de artistas internacionais e custo estimado em mais de R$ 222 milhões

image É falsa afirmação de Moraes ter frequentado casa de Vorcaro em Trancoso (BA), diz nota do STF
O ministro destacou ainda que "nunca esteve na propriedade" e que não é possível vincular sua agenda pessoal ou profissional a encontros com Vorcaro

Essa conversa foi ainda em estágio inicial. Caso decida efetivamente por uma delação, ele precisará apresentar de forma mais detalhada uma lista dos assuntos que irá abordar. A negociação do acordo só é oficializada com a assinatura de um termo de confidencialidade sobre a colaboração premiada.

Trechos do celular de Vorcaro que vieram a público até o momento já mostraram que ele mantinha relação com ministros do STF e vários políticos do Congresso Nacional, o que indica um potencial explosivo para a sua colaboração.

Vorcaro foi preso na semana passada na terceira fase da Operação Compliance Zero, por ordem de André Mendonça. A PF pediu sua prisão após descobrir que ele tinha um grupo armado para ameaçar adversários, invadir sistemas de informática e obter documentos sigilosos de investigações, além de outras ações consideradas ilegais.

Logo após ser preso, ele manifestou irritação aos seus advogados e sinalizou que não desejava permanecer muito tempo encarcerado.

Por isso, a esperança da defesa era o julgamento do STF, que acabou resultando na manutenção de sua prisão preventiva.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Caso Master

Vorcaro

delação

premiada
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ALERTA

Médicos de Bolsonaro alertam para risco de morte após pneumonia mais grave

Bolsonaro tem 70 anos e histórico de cirurgias desde 2018. Completa 71 anos no dia 21.

13.03.26 21h48

investigação

Blogueiro que publicou sobre carro oficial de Dino fica em silêncio durante depoimento à PF

Pablo foi alvo de mandado de busca e apreensão autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, na terça-feira, 10.

13.03.26 21h02

SERÁ?

Vorcaro muda equipe de defesa e sinaliza caminho de delação premiada

A delação teria que ser homologada pelo ministro do STF André Mendonça, relator do caso.

13.03.26 20h59

HABITAÇÃO

Jader Filho entrega casas a famílias atingidas por vendaval em Mosqueiro

Quatro moradias reconstruídas serão entregues neste domingo (15) no bairro do Maracajá; outras três ainda estão em obras

13.03.26 19h51

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Oposição pede prisão de Moraes, e cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso

06.03.26 14h17

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

INVESTIGAÇÃO

Caso Daniel Santos: PGJ rebate defesa do prefeito de Ananindeua no STF

Alexandre Tourinho diz que investigação é anterior a força-tarefa estadual e classifica citação de deputada federal Alessandra Haber como manobra para atrasar processo

09.03.26 18h59

CPMI do INSS

Quem são os políticos e autoridades citados por Vorcaro em mensagens obtidas na CPMI

Os arquivos foram recuperados do celular de Vorcaro e fazem parte de investigação que corre sob sigilo

06.03.26 16h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda