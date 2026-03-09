Coldplay, David Guetta e Bocelli: veja os cachês milionários pagos em festa privada de Vorcaro

Uma festa privada organizada pelo banqueiro brasileiro Daniel Vorcaro, realizada em setembro de 2023 na cidade de Taormina, reuniu grandes nomes da música internacional e teve custo estimado em cerca de R$ 222 milhões (US$ 42,4 milhões), considerando valores atualizados.

O evento ocorreu entre os dias 6 e 10 de setembro de 2023 e contou com uma programação de shows com artistas de renome mundial, como Coldplay, Andrea Bocelli, Michael Bublé, David Guetta e Seal. As informações foram divulgadas pelo portal g1.

A festa voltou a chamar atenção após Vorcaro ter sido preso novamente na última semana, em São Paulo, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Na última sexta-feira (6), o dono do Banco Master foi transferido para a penitenciária federal de Brasília.

Coldplay teve o show mais caro da festa

De acordo com uma planilha com os custos do evento, a apresentação mais cara foi da banda britânica Coldplay. O grupo teria recebido cerca de R$ 59,7 milhões (US$ 11,4 milhões) para se apresentar durante a festa privada.

Outros artistas também receberam cachês milionários para subir ao palco durante os cinco dias de celebração na Itália.

Confira os cachês dos artistas

Entre os principais nomes que participaram do evento, os valores estimados foram:

Coldplay — R$ 59,7 milhões

Michael Bublé — R$ 10,5 milhões

The Strokes — R$ 10 milhões

Andrea Bocelli — R$ 5,1 milhões

Seal — R$ 4,9 milhões

David Guetta — R$ 4,9 milhões

A programação também contou com apresentações de DJs e artistas da música eletrônica:

Black Coffee — R$ 1,9 milhão

Sofi Tukker — R$ 1,3 milhão

Martin Solveig — R$ 633 mil

DJ Kung — R$ 610 mil