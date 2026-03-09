Mais uma morte após colonoscopia é denunciada e Polícia Civil investiga clínica em Cerejeiras (RO)

A Polícia Civil de Rondônia apura duas mortes relatadas por famílias de pacientes que realizaram exames em uma clínica particular no município de Cerejeiras, no sul do estado. Os casos envolvem procedimentos de colonoscopia e, segundo os familiares, os pacientes apresentaram complicações graves após os atendimentos.

A primeira ocorrência divulgada foi a do técnico em refrigeração Thyago da Silva Severino, de 34 anos, que morreu no dia 28 de fevereiro deste ano, um dia depois de passar por uma colonoscopia.

Após a repercussão do caso, familiares de Alzery Geraldo de Souza também procuraram a polícia e relataram uma situação semelhante: ele teria morrido dias depois de realizar exames na mesma clínica, em setembro de 2025. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias dos atendimentos e verificar se há relação entre os procedimentos realizados e as mortes.

Confira o que se sabe de cada caso.

Caso Thyago da Silva Severino

De acordo com relatos da família, Thyago fazia acompanhamento médico regular devido a uma síndrome nefrótica, condição que exige monitoramento frequente da saúde. No dia 27 de fevereiro, ele passou por uma colonoscopia em uma clínica particular de Cerejeiras. Durante o exame, conforme os familiares, teria ocorrido uma perfuração no intestino, o que levou o médico responsável a interromper o procedimento.

Após o atendimento, Thyago foi encaminhado ao Hospital São Lucas, no próprio município. Diante da gravidade do quadro, ele acabou transferido para o Hospital Regional de Vilhena.

No hospital, o paciente passou por cirurgia e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu às complicações e morreu no dia seguinte, em 28 de fevereiro.

Caso Alzery Geraldo

Depois da divulgação da morte de Thyago, familiares de Alzery Geraldo de Souza procuraram a polícia para relatar um episódio semelhante. Segundo a família, Alzery realizou uma colonoscopia e também uma endoscopia na mesma clínica em setembro de 2025. Cerca de dez dias após os procedimentos, ele apresentou complicações e acabou morrendo no dia 30 daquele mês.

A Polícia Civil informou que os dois casos estão sendo analisados para verificar se houve irregularidades nos atendimentos ou possíveis falhas durante os procedimentos médicos. As circunstâncias das mortes seguem sob investigação.

Relação entre os dois casos

De acordo com relatos das famílias, os dois pacientes realizaram os exames na mesma clínica particular em Cerejeiras e os procedimentos teriam sido conduzidos pelo mesmo médico.

Apesar da coincidência apontada pelos familiares, até o momento não há confirmação oficial de que as duas mortes tenham relação direta. A possível ligação entre os casos ainda será analisada no decorrer das investigações.

O que diz a polícia?

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias envolvendo os procedimentos realizados na clínica.

Entre as primeiras medidas adotadas, os investigadores solicitaram o prontuário médico completo de um dos pacientes, documento que deve ajudar a esclarecer detalhes sobre o atendimento e as condições em que os exames foram realizados.

A apuração também deve avaliar se houve falhas ou irregularidades durante os procedimentos médicos e se elas podem ter contribuído para as mortes relatadas pelas famílias.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)