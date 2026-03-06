CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 06.03.26 15h42 A CBF oficializou nesta sexta-feira a realização do amistoso entre Brasil e Panamá. O compromisso tem data e local definidos: dia 31 de maio, no Maracanã, em confronto que marca a despedida da seleção brasileira já que, no dia seguinte, a delegação viaja para a disputa da Copa do Mundo que terá como sedes os Estados Unidos, México e Canadá. Nesta reta final de planejamento, os comandados do técnico Carlo Ancelotti vão estar concentrados na Granja Comary, em Teresópolis, a fim de se preparar para o confronto de despedida e ajustar os últimos detalhes antes de deixar o País. Para o presidente da CBF, Samir Xaud, a partida vai ser importante no sentido de selar o pacto entre time e torcida visando ao maior torneio de seleções do mundo. "Eu acho muito simbólico que essa despedida seja num palco tão importante e emblemático. O Maracanã é a casa da seleção brasileira, um estádio conhecido no mundo inteiro e que sempre foi palco de grandes apresentações. Receber o carinho e o apoio dos torcedores vai ser fundamental para que o time", afirmou o dirigente. Para Carlo Ancelotti, marcar a despedida da seleção em um estádio como o Maracanã ajuda a dimensionar a sintonia entre torcida e equipe em um momento dão importante como a aproximação de uma Copa do Mundo. O italiano não escondeu a admiração que tem pelo tradicional estádio e aprovou a escolha do palco de despedida. "Gosto muito do Maracanã, é um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à seleção e vai ser muito bom essa troca de energia antes da disputa", ele destacou. A seleção panamenha é atualmente a 33ª colocada no Ranking da Fifa e está no grupo L do Mundial, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana. Já o Brasil integra a chave C e faz a sua estreia no dia 13 de junho, em Nova Jersey, contra Marrocos. Seis dias depois o time nacional encara o Haiti na Filadélfia e encerra a sua participação nesta primeira fase contra a Escócia, em Miami, no dia 24. Antes do encontro com os panamenhos, o Brasil tem ainda dois testes visando o torneio de seleções. No dia 26 deste mês, o time verde e amarelo enfrenta a França no Gillete Stadium, em Boston. Já no dia 31 de março, o desafio vai ser contra a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF Brasil Panamá Maracanã COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio 06.03.26 9h12 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.03.26 7h00