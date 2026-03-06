CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

A CBF oficializou nesta sexta-feira a realização do amistoso entre Brasil e Panamá. O compromisso tem data e local definidos: dia 31 de maio, no Maracanã, em confronto que marca a despedida da seleção brasileira já que, no dia seguinte, a delegação viaja para a disputa da Copa do Mundo que terá como sedes os Estados Unidos, México e Canadá.

Nesta reta final de planejamento, os comandados do técnico Carlo Ancelotti vão estar concentrados na Granja Comary, em Teresópolis, a fim de se preparar para o confronto de despedida e ajustar os últimos detalhes antes de deixar o País.

Para o presidente da CBF, Samir Xaud, a partida vai ser importante no sentido de selar o pacto entre time e torcida visando ao maior torneio de seleções do mundo.

"Eu acho muito simbólico que essa despedida seja num palco tão importante e emblemático. O Maracanã é a casa da seleção brasileira, um estádio conhecido no mundo inteiro e que sempre foi palco de grandes apresentações. Receber o carinho e o apoio dos torcedores vai ser fundamental para que o time", afirmou o dirigente.

Para Carlo Ancelotti, marcar a despedida da seleção em um estádio como o Maracanã ajuda a dimensionar a sintonia entre torcida e equipe em um momento dão importante como a aproximação de uma Copa do Mundo. O italiano não escondeu a admiração que tem pelo tradicional estádio e aprovou a escolha do palco de despedida.

"Gosto muito do Maracanã, é um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à seleção e vai ser muito bom essa troca de energia antes da disputa", ele destacou.

A seleção panamenha é atualmente a 33ª colocada no Ranking da Fifa e está no grupo L do Mundial, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana. Já o Brasil integra a chave C e faz a sua estreia no dia 13 de junho, em Nova Jersey, contra Marrocos. Seis dias depois o time nacional encara o Haiti na Filadélfia e encerra a sua participação nesta primeira fase contra a Escócia, em Miami, no dia 24.

Antes do encontro com os panamenhos, o Brasil tem ainda dois testes visando o torneio de seleções. No dia 26 deste mês, o time verde e amarelo enfrenta a França no Gillete Stadium, em Boston. Já no dia 31 de março, o desafio vai ser contra a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando.