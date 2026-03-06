Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (6) a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, Paysandu, Tuna Luso, Águia de Marabá e Castanhal — representantes paraenses nesta etapa da competição — passaram a conhecer datas, horários e locais de seus confrontos no torneio nacional.

O primeiro clube do estado a entrar em campo será o Castanhal. A equipe enfrenta o Nova Iguaçu-RJ na quarta-feira (11), às 20h, no estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, em Castanhal.

Na sequência, no mesmo dia, o Paysandu recebe a Portuguesa-RJ às 21h30, no estádio da Curuzu, em Belém.

A rodada paraense na competição será completada na quinta-feira (12). Às 18h, o Águia de Marabá visita o Madureira-RJ no estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 21h30, a Tuna Luso encara o Juventude-RS, também na Curuzu.

Caminho até a terceira fase

O Paysandu inicia sua participação na Copa do Brasil diretamente na terceira fase. O clube garantiu a vaga por meio de critérios definidos pela CBF, assim como Ponte Preta, campeã da Série C, Barra-SC, campeão da Série D, e Confiança, vice-campeão da Copa do Nordeste.

Já Tuna Luso, Águia de Marabá e Castanhal começaram a disputa desde as fases anteriores. Para avançar até esta etapa, os paraenses superaram, respectivamente, Tocantinópolis-TO, Independência-AC e Guarani-SP.

Outro representante do estado na competição é o Remo, que também está classificado para o torneio nacional. No entanto, o clube azulino só entrará na disputa a partir da quinta fase, quando se juntará a outros 19 times da Série A do Campeonato Brasileiro.

Novo formato da competição

A edição deste ano da Copa do Brasil passou por mudanças no regulamento. A CBF ampliou o número de participantes de 92 para 126 clubes, o que elevou também o total de fases do torneio.

Agora, a competição conta com nove etapas. Até a quarta fase, os confrontos são disputados em jogo único. Apenas a partir da quinta fase os duelos passam a ser realizados em partidas de ida e volta.

Outra alteração prevista no novo formato é a decisão do título em jogo único. A final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

Jogos dos paraenses na 3ª fase

Quarta-feira (11/03)

Castanhal x Nova Iguaçu-RJ – 20h – Modelão

Paysandu x Portuguesa-RJ – 21h30 – Curuzu

Quinta-feira (12/03)

Madureira-RJ x Águia de Marabá – 18h – Aniceto Moscoso

Tuna Luso x Juventude-RS – 21h30 – Curuzu