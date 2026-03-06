Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Caio Maia 06.03.26 14h50 CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil. (Rafael Ribeiro/CBF) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (6) a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, Paysandu, Tuna Luso, Águia de Marabá e Castanhal — representantes paraenses nesta etapa da competição — passaram a conhecer datas, horários e locais de seus confrontos no torneio nacional. O primeiro clube do estado a entrar em campo será o Castanhal. A equipe enfrenta o Nova Iguaçu-RJ na quarta-feira (11), às 20h, no estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, em Castanhal. VEJA MAIS Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio Sport e Juventude avançam e definem os últimos classificados à 3ª fase da Copa do Brasil Tuna massacra o Tocantinópolis e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil Time paraense goleia por 4 a 1, ganha premiação de R$ 950 mil e agora vai enfrentar Juventude ou Guaporé na próxima fase Na sequência, no mesmo dia, o Paysandu recebe a Portuguesa-RJ às 21h30, no estádio da Curuzu, em Belém. A rodada paraense na competição será completada na quinta-feira (12). Às 18h, o Águia de Marabá visita o Madureira-RJ no estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 21h30, a Tuna Luso encara o Juventude-RS, também na Curuzu. Caminho até a terceira fase O Paysandu inicia sua participação na Copa do Brasil diretamente na terceira fase. O clube garantiu a vaga por meio de critérios definidos pela CBF, assim como Ponte Preta, campeã da Série C, Barra-SC, campeão da Série D, e Confiança, vice-campeão da Copa do Nordeste. Já Tuna Luso, Águia de Marabá e Castanhal começaram a disputa desde as fases anteriores. Para avançar até esta etapa, os paraenses superaram, respectivamente, Tocantinópolis-TO, Independência-AC e Guarani-SP. Outro representante do estado na competição é o Remo, que também está classificado para o torneio nacional. No entanto, o clube azulino só entrará na disputa a partir da quinta fase, quando se juntará a outros 19 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Novo formato da competição A edição deste ano da Copa do Brasil passou por mudanças no regulamento. A CBF ampliou o número de participantes de 92 para 126 clubes, o que elevou também o total de fases do torneio. Agora, a competição conta com nove etapas. Até a quarta fase, os confrontos são disputados em jogo único. Apenas a partir da quinta fase os duelos passam a ser realizados em partidas de ida e volta. Outra alteração prevista no novo formato é a decisão do título em jogo único. A final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Jogos dos paraenses na 3ª fase Quarta-feira (11/03) Castanhal x Nova Iguaçu-RJ – 20h – Modelão Paysandu x Portuguesa-RJ – 21h30 – Curuzu Quinta-feira (12/03) Madureira-RJ x Águia de Marabá – 18h – Aniceto Moscoso Tuna Luso x Juventude-RS – 21h30 – Curuzu Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Hilal x Al-Najma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/03) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 06.03.26 15h00 Série A saudita Al Ahli x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/3) pelo Campeonato Saudita Al-Ahli e Al-Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 06.03.26 15h00 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.03.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio 06.03.26 9h12 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.03.26 7h00