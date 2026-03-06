Napoli x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pelo Campeonato Italiano

Napoli x Torino disputam hoje, sexta-feira (06/03), a 27° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Napoli x Torino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Napoli está em 3° lugar no Campeonato Italiano e acumula 16 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 41 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Torino ocupa a 14° posição com 8 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados e 47 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Napoli x Torino: prováveis escalações

Napoli: Alex Meret, Sam Beukema, Juan Jesus, Alessandro Buongiorno, Matteo Politano, Elif Elmas, Stanislav Lobotka, Leo Spinazzola, Antonio Vergara, Rasmus Højlund, Alisson Santos. Técnico: Antonio Conte.

Torino: Paleari, Saúl Coco, Ardian Ismajli, Enzo Ebosse, Valentino Lázaro, Nikola Vlasic, Rafael Obrador, Matteo Prati, Gvidas Gineitis, Giovanni Simeone, Duván Zapata Técnico: Roberto D'Aversa.

FICHA TÉCNICA

Napoli x Torino

Campeonato Italiano

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália

Data/Horário: 06 de março de 2026, 16h45