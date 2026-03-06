Napoli x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pelo Campeonato Italiano Napoli e Torino jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 06.03.26 15h45 O Napoli soma 23 pontos a mais que Torino na Série A italiana (Facebook/ @SSCNapoli) Napoli x Torino disputam hoje, sexta-feira (06/03), a 27° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Napoli x Torino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Napoli está em 3° lugar no Campeonato Italiano e acumula 16 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 41 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Torino ocupa a 14° posição com 8 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados e 47 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Napoli x Torino: prováveis escalações Napoli: Alex Meret, Sam Beukema, Juan Jesus, Alessandro Buongiorno, Matteo Politano, Elif Elmas, Stanislav Lobotka, Leo Spinazzola, Antonio Vergara, Rasmus Højlund, Alisson Santos. Técnico: Antonio Conte. Torino: Paleari, Saúl Coco, Ardian Ismajli, Enzo Ebosse, Valentino Lázaro, Nikola Vlasic, Rafael Obrador, Matteo Prati, Gvidas Gineitis, Giovanni Simeone, Duván Zapata Técnico: Roberto D'Aversa. FICHA TÉCNICA Napoli x Torino Campeonato Italiano Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália Data/Horário: 06 de março de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Napoli Torino Campeonato Italiano jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa da Inglaterra West Ham e Brentford jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.03.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.03.26 7h00 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Futebol Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes 08.03.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 confusão Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão 09.03.26 10h54 futebol Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) 09.03.26 10h13 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20