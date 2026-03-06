Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) aceitou o recurso apresentado pelo Remo e reduziu a punição aplicada ao atacante uruguaio Diego Hernández, que havia sido suspenso por dois jogos após expulsão no primeiro clássico Re-Pa da temporada. Com a nova decisão, o jogador está liberado para enfrentar o Paysandu neste domingo (8), no jogo de volta da final do Campeonato Paraense de 2026.

A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Remo, Gustavo Fonseca. Segundo ele, o clube conseguiu converter a pena restante em multa no valor de R$ 4 mil, quantia que já foi paga à Justiça Desportiva, liberando o atleta para a decisão.

O julgamento em primeira instância ocorreu na última quarta-feira (4). A punição foi aplicada com base no lance que resultou na expulsão do atacante durante o primeiro Re-Pa do ano, disputado ainda na fase inicial do Parazão. Como cumpriu a suspensão automática na partida seguinte ao cartão vermelho, Diego Hernández ainda teria de cumprir mais um jogo de gancho — sanção que agora foi substituída pela multa.

Expulsão e incidentes no clássico

A expulsão do uruguaio ocorreu nos minutos finais do clássico. Na jogada, Diego Hernández recebeu cartão vermelho direto por conduta violenta contra o volante Castro, do Paysandu, durante uma disputa de bola.

O episódio foi um dos vários incidentes registrados na súmula da partida. O árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, credenciado pela Fifa, relatou que um integrante da equipe de arbitragem foi atingido por uma pedra arremessada das arquibancadas.

O objeto acertou a testa do quinto árbitro. Apesar do susto, o profissional não sofreu ferimentos graves. Ele recebeu atendimento médico no vestiário e conseguiu retornar ao campo para dar continuidade ao jogo.

Peça importante no elenco

Mesmo sem registrar gols ou assistências na atual temporada, Diego Hernández tem sido presença constante na equipe do Remo e segue como opção importante no elenco azulino em 2026.

No ano passado, o atacante foi um dos nomes da campanha que garantiu o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o uruguaio participou de 14 partidas, marcou três gols e contribuiu com duas assistências.