Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória

O ex-atleta de futebol Reinaldo Aleluia estava tratando de um problema crônico nos rins

Fábio Will
fonte

Aleluia passou pelo Remo em 2008 (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Morreu nesta quinta-feira (5), o ex-atacante do Remo, Reinaldo Aleluia, aos 53 anos. Nascido em Salvador (BA), Aleluia acumulou passagens por vários clubes do Nordeste e realizava tratamento de um problema crônico nos rins e, após sofrer uma para cardiorrespiratória, na terça-feira (3), faleceu na madrugada de hoje.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Reinaldo Aleluia vestiu a camisa do Remo na temporada 2008, quando o Remo estava na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado com a competição em andamento. Nesse período a Terceirona era por fases de grupo e o Leão ficou na Chave 2, passando em segundo lugar, com 11 pontos, atrás do Holanda-AM.

Veja fotos de Reinaldo Aleluia com a camisa do Remo

reinaldo aleluia

Aleluia chegou ao Remo na segunda fase, quando o clube paraense ficou no Grupo 17, ao lado de Rio Branco-AC, Luverdense-MT e Holanda-AM. E nesta fase nada deu certo para o Leão Azul, que amargou a lanterna do grupo, ficando de fora da competição. Aleluia esteve em campo em algumas partidas, mas foi bastante criticado por parte da torcida, após atuações e a eliminação.

VEJA MAIS

image Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso
Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão.

image Remo ultrapassa Paysandu e assume liderança paraense no ranking das redes sociais
Clube azulino registra maior crescimento proporcional entre os 25 maiores do país e toma a frente do rival no cenário nacional

O jogador teve passagens por vários clubes na carreira, destaques para o Ceará-CE, Bahia-BA, Sport-PE, Brasiliense-DF, Juventude-RS, além dos rivais ABC-RN e América-RN. Reinaldo Aleluia defendeu também as camisas do Guarany de Sobral, Vila Nova-GO, Améria-MG e União São João de Araras-SP e encerrou a carreira pelo Confiança-SE, na temporada 2010.

Através de notas nas redes sociais e em sites oficiais, o Bahia-BA, Ceará-CE e o ABC-RN lamentaram o falecimento do ex-jogador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

reinaldo aleleuia

futebol

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Tchamba é apresentado no Remo e se coloca pronto para estrear

Zagueiro camaronês chega após quatro temporadas em Portugal e aguarda decisão da comissão técnica para possível estreia contra o Fluminense

05.03.26 19h11

FUTEBOL

Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória

O ex-atleta de futebol Reinaldo Aleluia estava tratando de um problema crônico nos rins

05.03.26 17h29

Futebol

Condé estreia no Remo com desafio máximo: um Re-Pa valendo o título

Novo técnico azulino nunca disputou o clássico quando comandou o Paysandu e terá final estadual como primeiro grande teste em Belém

05.03.26 17h01

Futebol

Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso

Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão.

05.03.26 12h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso

Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão.

05.03.26 12h29

ESPORTES

Dá tempo? Veja como serão os primeiros dias de Léo Condé no Remo

Novo técnico azulino chega a Belém na sexta-feira (6) e terá menos de 48 horas para preparar o time para o clássico decisivo contra o Paysandu

05.03.26 8h05

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Copa Sulamericana, Série A saudita e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira

05.03.26 7h00

LEI É LEI

Após cantos homofóbicos da torcida, Paysandu pode jogar de portões fechados? Entenda

O caso provoca o questionamento: os "torcedores" que cantam e compartilham este tipo de conteúdo esqueceram que é crime ou preferem manter cometendo os atos impunemente?

05.03.26 14h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda