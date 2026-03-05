Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória

Morreu nesta quinta-feira (5), o ex-atacante do Remo, Reinaldo Aleluia, aos 53 anos. Nascido em Salvador (BA), Aleluia acumulou passagens por vários clubes do Nordeste e realizava tratamento de um problema crônico nos rins e, após sofrer uma para cardiorrespiratória, na terça-feira (3), faleceu na madrugada de hoje.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Reinaldo Aleluia vestiu a camisa do Remo na temporada 2008, quando o Remo estava na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado com a competição em andamento. Nesse período a Terceirona era por fases de grupo e o Leão ficou na Chave 2, passando em segundo lugar, com 11 pontos, atrás do Holanda-AM.

Veja fotos de Reinaldo Aleluia com a camisa do Remo

reinaldo aleluia Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal

Aleluia chegou ao Remo na segunda fase, quando o clube paraense ficou no Grupo 17, ao lado de Rio Branco-AC, Luverdense-MT e Holanda-AM. E nesta fase nada deu certo para o Leão Azul, que amargou a lanterna do grupo, ficando de fora da competição. Aleluia esteve em campo em algumas partidas, mas foi bastante criticado por parte da torcida, após atuações e a eliminação.

VEJA MAIS

O jogador teve passagens por vários clubes na carreira, destaques para o Ceará-CE, Bahia-BA, Sport-PE, Brasiliense-DF, Juventude-RS, além dos rivais ABC-RN e América-RN. Reinaldo Aleluia defendeu também as camisas do Guarany de Sobral, Vila Nova-GO, Améria-MG e União São João de Araras-SP e encerrou a carreira pelo Confiança-SE, na temporada 2010.

Através de notas nas redes sociais e em sites oficiais, o Bahia-BA, Ceará-CE e o ABC-RN lamentaram o falecimento do ex-jogador.