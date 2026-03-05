Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso

Destaque do Remo na última temporada, o atacante uruguaio Diego Hernández foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) com dois jogos de suspensão pela expulsão no primeiro Re-Pa da temporada de 2026. Com isso, o jogador está, inicialmente, fora do jogo de volta da final do Campeonato Paraense, marcado para domingo (8), novamente diante do Paysandu.

O julgamento ocorreu na última quarta-feira (4), conforme confirmou o advogado do Remo, Gustavo Fonseca. A punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão. Como já cumpriu a suspensão automática na partida seguinte à expulsão, Diego Hernández ainda terá de cumprir mais um jogo de gancho.

De acordo com Gustavo Fonseca, o departamento jurídico azulino trabalha para obter um efeito suspensivo junto ao TJD-PA, na tentativa de liberar o jogador para atuar na decisão. Caso o pedido seja aceito, o uruguaio poderá ficar à disposição do técnico Léo Condé para o confronto que definirá o campeão paraense de 2026. Não há, no entanto, prazo definido para o julgamento do recurso.

Re-Pa de incidentes

A expulsão de Diego Hernández ocorreu na reta final do primeiro clássico do ano. Na ocasião, o atacante recebeu cartão vermelho direto por conduta violenta contra Castro, do Paysandu, durante uma disputa de bola.

O lance foi apenas um dos episódios registrados na súmula da partida. O árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, credenciado pela FIFA, relatou que um integrante da equipe de arbitragem foi atingido por uma pedra arremessada das arquibancadas.

O objeto acertou a testa do quinto árbitro. Segundo o relato, o profissional não sofreu ferimentos graves, mas precisou receber atendimento médico. Ele foi assistido no vestiário e conseguiu retornar para seguir na partida.

Peça importante no elenco

Mesmo sem gols ou assistências nesta temporada, Diego Hernández tem sido utilizado com frequência e segue como peça importante no elenco remista em 2026.

No ano passado, o uruguaio foi um dos nomes marcantes da campanha azulina na Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou com o acesso à elite nacional. Ao longo da competição, o atacante somou três gols e duas assistências em 14 partidas disputadas.