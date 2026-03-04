Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo anuncia Léo Condé como novo treinador

O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista

Igor Wilson
fonte

Ceará foi o último clube de Condé (Ceará)

O Clube do Remo oficializou, na noite desta quarta-feira (4), a contratação do técnico Léo Condé. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, encerrando uma semana de negociações e mudanças de rumo na busca azulina por um novo comandante.

O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista. No início da semana, o técnico Guto Ferreira era apontado como praticamente certo para assumir o cargo. As conversas entre as partes avançaram e chegaram a ficar próximas de um acordo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com isso, o Remo voltou a analisar outras opções no mercado e retomou as conversas com Léo Condé, que estava livre após ser rebaixado para a Série B com o Ceará, onde trabalhou nas duas últimas temporadas. O treinador, que já treinou o Paysandu, passou a ser tratado como um dos nomes preferidos por parte da cúpula do clube e, após novos contatos, as partes chegaram a um acordo.

VEJA MAIS

image Flávio Garcia inicia preparação do Remo e diz ter 'alguma ideia' para a final do Parazão
Flávio Garcia também destacou a postura do elenco nos primeiros dias de preparação para a decisão

image João Lucas nega falta de empenho do Remo no Parazão: 'A gente veio aqui pra ser campeão'
Lateral-direito diz que o grupo trabalha para corrigir erros e buscar a virada no jogo de volta da final do Parazão

A expectativa é que Condé chegue a Belém nesta quinta-feira (05) para iniciar os trabalhos. No entanto, a tendência é que ele ainda não comande a equipe à beira do campo no segundo jogo da final do Campeonato Paraense, diante do Paysandu, marcado para domingo (8). A possibilidade é que o treinador acompanhe a decisão e assuma efetivamente o comando do time na sequência da temporada.

Carreira

Esta será a segunda passagem de Léo Condé pelo futebol paraense. Em 2019, ele comandou o Paysandu por um curto período. Na ocasião, dirigiu a equipe em dez partidas, com quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates.

O trabalho mais recente do treinador foi no Ceará, clube que comandou entre 2024 e 2025. Em 2024, fez 23 jogos e conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, esteve à frente da equipe em 60 partidas, mas não conseguiu evitar o rebaixamento, encerrando a campanha com 43 pontos. A campanha chamou atenção porque o time permaneceu fora da zona de rebaixamento durante praticamente toda a competição, e após uma sequência de derrotas nas rodadas finais, acabou caindo no último jogo.

Ao todo, Condé acumulou 83 partidas no comando do clube cearense, com 37 vitórias. Antes disso, teve destaque no Vitória, com quem conquistou o título da Campeonato Brasileiro Série B em 2023.

O treinador também soma passagens por clubes como Sampaio Corrêa Futebol Clube, Grêmio Novorizontino, Botafogo Futebol Clube (SP) e Goiás Esporte Clube, além de ter trabalhado nas categorias de base de Clube Atlético Mineiro e América Futebol Clube (MG).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

novo técnico do remo

Léo Condé
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

CHEGOU!

Remo anuncia Léo Condé como novo treinador

O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista

04.03.26 22h11

DECISÃO

Flávio Garcia inicia preparação do Remo e diz ter 'alguma ideia' para a final do Parazão

Flávio Garcia também destacou a postura do elenco nos primeiros dias de preparação para a decisão

04.03.26 19h19

MOTIVADO

João Lucas nega falta de empenho do Remo no Parazão: 'A gente veio aqui pra ser campeão'

Lateral-direito diz que o grupo trabalha para corrigir erros e buscar a virada no jogo de volta da final do Parazão

04.03.26 19h07

Futebol

Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site

Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês

04.03.26 12h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

04.03.26 7h00

RENDIMENTO

Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão

Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário

04.03.26 8h00

FALOU O ÍDOLO

Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar'

O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente

03.03.26 20h28

futebol

Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda

CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras

04.03.26 11h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda