Remo anuncia Léo Condé como novo treinador

O Clube do Remo oficializou, na noite desta quarta-feira (4), a contratação do técnico Léo Condé. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, encerrando uma semana de negociações e mudanças de rumo na busca azulina por um novo comandante.

O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista. No início da semana, o técnico Guto Ferreira era apontado como praticamente certo para assumir o cargo. As conversas entre as partes avançaram e chegaram a ficar próximas de um acordo.

Com isso, o Remo voltou a analisar outras opções no mercado e retomou as conversas com Léo Condé, que estava livre após ser rebaixado para a Série B com o Ceará, onde trabalhou nas duas últimas temporadas. O treinador, que já treinou o Paysandu, passou a ser tratado como um dos nomes preferidos por parte da cúpula do clube e, após novos contatos, as partes chegaram a um acordo.

A expectativa é que Condé chegue a Belém nesta quinta-feira (05) para iniciar os trabalhos. No entanto, a tendência é que ele ainda não comande a equipe à beira do campo no segundo jogo da final do Campeonato Paraense, diante do Paysandu, marcado para domingo (8). A possibilidade é que o treinador acompanhe a decisão e assuma efetivamente o comando do time na sequência da temporada.

Carreira

Esta será a segunda passagem de Léo Condé pelo futebol paraense. Em 2019, ele comandou o Paysandu por um curto período. Na ocasião, dirigiu a equipe em dez partidas, com quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates.

O trabalho mais recente do treinador foi no Ceará, clube que comandou entre 2024 e 2025. Em 2024, fez 23 jogos e conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, esteve à frente da equipe em 60 partidas, mas não conseguiu evitar o rebaixamento, encerrando a campanha com 43 pontos. A campanha chamou atenção porque o time permaneceu fora da zona de rebaixamento durante praticamente toda a competição, e após uma sequência de derrotas nas rodadas finais, acabou caindo no último jogo.

Ao todo, Condé acumulou 83 partidas no comando do clube cearense, com 37 vitórias. Antes disso, teve destaque no Vitória, com quem conquistou o título da Campeonato Brasileiro Série B em 2023.

O treinador também soma passagens por clubes como Sampaio Corrêa Futebol Clube, Grêmio Novorizontino, Botafogo Futebol Clube (SP) e Goiás Esporte Clube, além de ter trabalhado nas categorias de base de Clube Atlético Mineiro e América Futebol Clube (MG).