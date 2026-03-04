Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário O Liberal 04.03.26 8h00 Se o apito final soasse sempre aos 45 minutos, o cenário do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro seria bem diferente. A leitura fria dos números mostra um Leão competitivo no primeiro tempo — com desempenho que o colocaria na briga pelo G4 da competição. O problema é que o jogo não termina no intervalo. E é justamente na volta do vestiário que o rendimento azulino despenca. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A conta é simples e revela um contraste incômodo. Considerando apenas os 45 minutos iniciais, o Remo teria empatado com o Vitória e vencido o Mirassol. Na prática, seriam quatro pontos a mais na tabela. Em vez dos atuais três, o time teria sete e estaria disputando as primeiras posições. Nas partidas em questão, no segundo tempo, o Leão apresentou uma equipe que perdeu compactação, ofereceu espaços, sofreu com bolas longas, erros individuais e queda física visível. A diferença de postura chama atenção até mesmo quando o placar é favorável ou controlado. Contra o Mirassol, por exemplo, o Leão foi para o intervalo vencendo por 2 a 0 e acabou cedendo o empate. Diante do Atlético-MG, fez um jogo sólido em Belo Horizonte, mas sofreu o gol no último lance. Situação parecida ocorreu contra o Internacional, em um duelo aberto, de trocação, no qual o Remo criou, mas não conseguiu sustentar o ritmo até o fim. O que explica essa queda? A resposta passa por um conjunto de fatores. O primeiro é físico. O Remo sente o peso da intensidade alta nos minutos iniciais e não consegue repetir o mesmo padrão após o intervalo. O segundo é estratégico: em muitos jogos, a equipe recua excessivamente depois de sair na frente ou equilibrar o placar, chama o adversário para o seu campo e perde a iniciativa. Soma-se a isso a falta de ajustes rápidos durante a partida, seja para corrigir encaixes defensivos, seja para oxigenar o time com substituições que mantenham o nível de competitividade. Há ainda o componente psicológico. O time demonstra dificuldade para administrar momentos decisivos, especialmente quando é pressionado. A perda de concentração nos minutos finais tem custado pontos preciosos — exatamente o tipo de detalhe que separa quem briga na parte de cima de quem luta para escapar do Z4. Com apenas três pontos e ocupando a 16ª colocação, o Remo vive um sinal de alerta precoce. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28 DE SAÍDA Remo anuncia empréstimo de Marrony para o futebol goiano Após não conseguir se firmar no time A do Leão, clube optou pelo empréstimo 03.03.26 19h17 É DO LEÃO Remo anuncia zagueiro camaronês que estava no futebol português Tchamba vinha atuando no Casa Pia, onde permaneceu pelas últimas três temporadas e conseguiu se consolidar na elite lusa 03.03.26 18h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 COPA DO BRASIL Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar 04.03.26 7h00 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28 Futebol Saída de Osório abre caminho para possível retorno de Sávio ao Remo Lateral-esquerdo foi afastado por indisciplina após desavença com o treinador e pode ser reintegrado com a chegada de um novo comandante 03.03.26 15h51