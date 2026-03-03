Remo anuncia zagueiro camaronês que estava no futebol português

O Clube do Remo anunciou na tarde desta terça-feira (3) a contratação do zagueiro camaronês Duplexe Tchamba Bangou, de 27 anos, reforço que chega para uma das posições consideradas mais carentes do elenco azulino nesta temporada. O defensor vinha atuando no Casa Pia, clube do futebol português onde permaneceu pelas últimas três temporadas e conseguiu se consolidar na elite nacional.

A chegada de Tchamba já vinha sendo sinalizada nos bastidores. O jogador havia sido citado publicamente pelo ex-treinador Juan Carlos Osorio e também pelo presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, como um reforço encaminhado. Agora oficializado, o zagueiro desembarca em Belém com a missão de dar mais consistência a um setor que tem sido alvo constante de críticas, sobretudo pelos espaços cedidos ao adversário e pelos gols sofridos nos minutos finais das partidas.

Apesar de apresentar números competitivos no ataque e conseguir se impor ofensivamente em boa parte dos jogos, o Remo tem encontrado dificuldades defensivas ao longo da temporada. Atualmente, o elenco conta com Léo Andrade, Marllon, Klaus, Kayky Almeida — que vem sendo utilizado de forma improvisada na lateral esquerda — além de Thalisson, Tassano e Kauã, estes últimos com poucas oportunidades até aqui. A contratação de um zagueiro com rodagem internacional surge como tentativa de equilibrar o desempenho da equipe no Brasileirão.

Natural de Yaoundé, capital de Camarões, Duplexe Tchamba atuou em 54 partidas pelo Casa Pia entre as temporadas 2022 e 2026, com quatro gols marcados e duas assistências. O clube português, apesar de ser considerado de menor expressão, viveu um processo recente de ascensão e estabilidade na primeira divisão, cenário que deu ao defensor sequência e visibilidade no futebol europeu.

Antes de chegar a Portugal, Tchamba construiu carreira em diferentes ligas do continente. Ele passou pelo Strasbourg, da França, além de defender o Strømsgodset e o SønderjyskE, adquirindo experiência em contextos distintos. O zagueiro também soma três convocações para a Seleção Camaronesa, outro ponto destacado internamente pelo clube azulino.

Em sua primeira declaração como atleta do Remo, o camaronês ressaltou o peso do novo desafio. “Esse é um dos maiores desafios da minha carreira. Vir para o Brasil, um país onde amam o futebol, e jogar por um time grande e de torcida como é o Clube do Remo. Venho para ajudar o clube, meus companheiros e me adaptar rapidamente ao futebol brasileiro”, afirmou.

A expectativa da diretoria é que Tchamba chegue pronto para disputar posição e elevar o nível de competitividade do setor defensivo, em um momento decisivo da temporada, com o clube envolvido nas fases finais do Campeonato Paraense e em busca de afirmação no cenário nacional.

Ficha técnica

Nome completo: Duplexe Tchamba Bangou

Data de nascimento: 10/07/1998

Naturalidade: Yaoundé (Camarões)

Altura: 1,87 m

Peso: 80 kg

Clubes: Strasbourg (FRA), Strømsgodset (NOR), SønderjyskE (DIN) e Casa Pia (POR)