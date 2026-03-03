Remo anuncia zagueiro camaronês que estava no futebol português Tchamba vinha atuando no Casa Pia, onde permaneceu pelas últimas três temporadas e conseguiu se consolidar na elite lusa Igor Wilson 03.03.26 18h59 Tchamba já atuou pela seleção de seu país, o Camarões (reprodução) O Clube do Remo anunciou na tarde desta terça-feira (3) a contratação do zagueiro camaronês Duplexe Tchamba Bangou, de 27 anos, reforço que chega para uma das posições consideradas mais carentes do elenco azulino nesta temporada. O defensor vinha atuando no Casa Pia, clube do futebol português onde permaneceu pelas últimas três temporadas e conseguiu se consolidar na elite nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A chegada de Tchamba já vinha sendo sinalizada nos bastidores. O jogador havia sido citado publicamente pelo ex-treinador Juan Carlos Osorio e também pelo presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, como um reforço encaminhado. Agora oficializado, o zagueiro desembarca em Belém com a missão de dar mais consistência a um setor que tem sido alvo constante de críticas, sobretudo pelos espaços cedidos ao adversário e pelos gols sofridos nos minutos finais das partidas. VEJA MAIS Saída de Osório abre caminho para possível retorno de Sávio ao Remo Lateral-esquerdo foi afastado por indisciplina após desavença com o treinador e pode ser reintegrado com a chegada de um novo comandante Remo tem pior início de temporada em 20 anos e registra menor aproveitamento desde 2006 Com 47% de rendimento em 2026, equipe azulina acumula mais empates do que vitórias e fica abaixo de todas as campanhas desde 2007 Apesar de apresentar números competitivos no ataque e conseguir se impor ofensivamente em boa parte dos jogos, o Remo tem encontrado dificuldades defensivas ao longo da temporada. Atualmente, o elenco conta com Léo Andrade, Marllon, Klaus, Kayky Almeida — que vem sendo utilizado de forma improvisada na lateral esquerda — além de Thalisson, Tassano e Kauã, estes últimos com poucas oportunidades até aqui. A contratação de um zagueiro com rodagem internacional surge como tentativa de equilibrar o desempenho da equipe no Brasileirão. Natural de Yaoundé, capital de Camarões, Duplexe Tchamba atuou em 54 partidas pelo Casa Pia entre as temporadas 2022 e 2026, com quatro gols marcados e duas assistências. O clube português, apesar de ser considerado de menor expressão, viveu um processo recente de ascensão e estabilidade na primeira divisão, cenário que deu ao defensor sequência e visibilidade no futebol europeu. Antes de chegar a Portugal, Tchamba construiu carreira em diferentes ligas do continente. Ele passou pelo Strasbourg, da França, além de defender o Strømsgodset e o SønderjyskE, adquirindo experiência em contextos distintos. O zagueiro também soma três convocações para a Seleção Camaronesa, outro ponto destacado internamente pelo clube azulino. Em sua primeira declaração como atleta do Remo, o camaronês ressaltou o peso do novo desafio. “Esse é um dos maiores desafios da minha carreira. Vir para o Brasil, um país onde amam o futebol, e jogar por um time grande e de torcida como é o Clube do Remo. Venho para ajudar o clube, meus companheiros e me adaptar rapidamente ao futebol brasileiro”, afirmou. A expectativa da diretoria é que Tchamba chegue pronto para disputar posição e elevar o nível de competitividade do setor defensivo, em um momento decisivo da temporada, com o clube envolvido nas fases finais do Campeonato Paraense e em busca de afirmação no cenário nacional. Ficha técnica Nome completo: Duplexe Tchamba Bangou Data de nascimento: 10/07/1998 Naturalidade: Yaoundé (Camarões) Altura: 1,87 m Peso: 80 kg Clubes: Strasbourg (FRA), Strømsgodset (NOR), SønderjyskE (DIN) e Casa Pia (POR) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Saída de Osório abre caminho para possível retorno de Sávio ao Remo Lateral-esquerdo foi afastado por indisciplina após desavença com o treinador e pode ser reintegrado com a chegada de um novo comandante 03.03.26 15h51 Futebol Remo tem pior início de temporada em 20 anos e registra menor aproveitamento desde 2006 Com 47% de rendimento em 2026, equipe azulina acumula mais empates do que vitórias e fica abaixo de todas as campanhas desde 2007 03.03.26 14h36 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEMISSÃO Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria 03.03.26 9h10 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05