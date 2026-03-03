Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão

A demissão de Filipe Luís do Flamengo, anunciada logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca, pegou muitos de surpresa. No entanto, a decisão teria sido resultado de um conjunto de fatores que vinham se acumulando desde o fim de 2025. Apesar da classificação para a final estadual, a diretoria avaliou que o trabalho já não correspondia às expectativas para a temporada.

A decisão foi comunicada pelo diretor José Boto ao treinador após a entrevista coletiva do último jogo. Segundo informações do jornal O Globo, Filipe foi surpreendido pela medida, que não estava em seu radar.

VEJA MAIS

Resultados no início da temporada foram determinantes

O principal fator apontado internamente foi o desempenho esportivo neste começo de ano. O Flamengo perdeu os títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, mesmo mantendo a base do elenco e realizando investimentos.

Na avaliação da diretoria, os resultados e o desempenho ficaram abaixo do esperado para um grupo considerado competitivo. Houve reuniões com cobranças no centro de treinamento, e o presidente já sinalizava a possibilidade de mudança no comando.

Desgaste com a diretoria começou na renovação

O ambiente entre técnico e diretoria já apresentava ruídos desde a negociação para renovação contratual. As conversas se estenderam por meses e só foram concluídas em 29 de dezembro. Em determinado momento, a possibilidade de ruptura foi considerada. Filipe Luís se sentiu exposto pelo vazamento de informações durante o processo.

A diretoria, por sua vez, entendia que o treinador deveria ter flexibilizado questões financeiras. O contrato, renovado até 2027, durou pouco mais de dois meses. Nesse período, o presidente chegou a procurar outros treinadores, como Leonardo Jardim. As tratativas voltaram a ganhar força nos dias que antecederam a semifinal do Carioca.

Filipe Luís comandou mais de 100 jogos do Flamengo. (Gilvan de Souza/Flamengo)

Divergências internas e clima no CT

Outro ponto de tensão envolveu o planejamento para o Campeonato Carioca. Após o início irregular do time sub-20, a decisão de utilizar o elenco principal já na quarta rodada, contra o Vasco, partiu da presidência e gerou desconforto no departamento de futebol. A relação entre Filipe Luís e José Boto também se desgastou ao longo dos meses.

Se antes havia maior alinhamento, recentemente o dirigente se distanciou do treinador. Internamente, há relatos de insatisfação com a condução do dia a dia no futebol. Embora tenha recebido apoio de parte do elenco, alguns jogadores demonstravam incômodo com métodos adotados pelo treinador, principalmente atletas que perderam espaço na equipe titular.

"Sempre quando se perde um jogo, o ambiente tem a tendência de ficar triste, quieto, calmo. Eu sempre tento separar as coisas. Que o jogador tenha harmonia para trabalhar, sempre tem aqueles que jogam menos, que acham que não são tão importantes... Meu papel é deixar o ambiente mais leve, mas nunca é leve depois de perder duas finais. O jogador sente a cobrança externa e interna. Ninguém está para brincadeira. Quero que eles se sintam o mais leve possível", disse Filipe durante a última coletiva.

Capítulo final após classificação

A goleada sobre o Madureira não foi suficiente para reverter o cenário. A decisão já vinha sendo amadurecida e foi oficializada na madrugada, por volta de 1h. Não houve despedida no vestiário, e jogadores chegaram a procurar o técnico para manifestar apoio.

Na última coletiva, Filipe Luís ainda afirmou: “Independentemente do que aconteça, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e carinho pelo Flamengo sempre vai existir. E acredito que do torcedor, para mim, também. A cobrança momentânea tem que existir, como jogador fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvidas que vivi os melhores anos da minha vida aqui.”

A demissão encerra um ciclo que começou com a conquista da Copa do Brasil em 2024, mas que perdeu sustentação diante do desgaste interno e da pressão por resultados.

Nota oficial do Flamengo

Em comunicado divulgado após a partida, o clube confirmou a saída do treinador:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).

O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.”

Números e títulos de Filipe Luís no Flamengo

Filipe Luís encerra sua passagem pelo comando do Flamengo com 101 jogos e aproveitamento de 69,9%. Foram:

63 vitórias

23 empates

15 derrotas

5 derrotas apenas em 2026

O ex-lateral-esquerdo deixa o cargo como o segundo técnico mais vitorioso da história do clube, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa, com cinco títulos conquistados:

Copa do Brasil 2024

Supercopa 2025

Campeonato Carioca 2025

Libertadores 2025

Campeonato Brasileiro 2025

Agora, o Flamengo busca um novo treinador para comandar a equipe na final do Campeonato Carioca e na sequência da temporada.