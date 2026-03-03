Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria Hannah Franco 03.03.26 9h10 Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? (Reprodução/Instagram/Fifa) A demissão de Filipe Luís do Flamengo, anunciada logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca, pegou muitos de surpresa. No entanto, a decisão teria sido resultado de um conjunto de fatores que vinham se acumulando desde o fim de 2025. Apesar da classificação para a final estadual, a diretoria avaliou que o trabalho já não correspondia às expectativas para a temporada. A decisão foi comunicada pelo diretor José Boto ao treinador após a entrevista coletiva do último jogo. Segundo informações do jornal O Globo, Filipe foi surpreendido pela medida, que não estava em seu radar. VEJA MAIS 'Vivi os melhores anos da minha vida aqui': a última frase de Filipe Luís antes de queda no Fla Filipe Luís é demitido do Flamengo após goleada no Carioca Além de Filipe Luís, deixam o Flamengo o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares Resultados no início da temporada foram determinantes O principal fator apontado internamente foi o desempenho esportivo neste começo de ano. O Flamengo perdeu os títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, mesmo mantendo a base do elenco e realizando investimentos. Na avaliação da diretoria, os resultados e o desempenho ficaram abaixo do esperado para um grupo considerado competitivo. Houve reuniões com cobranças no centro de treinamento, e o presidente já sinalizava a possibilidade de mudança no comando. Desgaste com a diretoria começou na renovação O ambiente entre técnico e diretoria já apresentava ruídos desde a negociação para renovação contratual. As conversas se estenderam por meses e só foram concluídas em 29 de dezembro. Em determinado momento, a possibilidade de ruptura foi considerada. Filipe Luís se sentiu exposto pelo vazamento de informações durante o processo. A diretoria, por sua vez, entendia que o treinador deveria ter flexibilizado questões financeiras. O contrato, renovado até 2027, durou pouco mais de dois meses. Nesse período, o presidente chegou a procurar outros treinadores, como Leonardo Jardim. As tratativas voltaram a ganhar força nos dias que antecederam a semifinal do Carioca. Filipe Luís comandou mais de 100 jogos do Flamengo. (Gilvan de Souza/Flamengo) Divergências internas e clima no CT Outro ponto de tensão envolveu o planejamento para o Campeonato Carioca. Após o início irregular do time sub-20, a decisão de utilizar o elenco principal já na quarta rodada, contra o Vasco, partiu da presidência e gerou desconforto no departamento de futebol. A relação entre Filipe Luís e José Boto também se desgastou ao longo dos meses. Se antes havia maior alinhamento, recentemente o dirigente se distanciou do treinador. Internamente, há relatos de insatisfação com a condução do dia a dia no futebol. Embora tenha recebido apoio de parte do elenco, alguns jogadores demonstravam incômodo com métodos adotados pelo treinador, principalmente atletas que perderam espaço na equipe titular. "Sempre quando se perde um jogo, o ambiente tem a tendência de ficar triste, quieto, calmo. Eu sempre tento separar as coisas. Que o jogador tenha harmonia para trabalhar, sempre tem aqueles que jogam menos, que acham que não são tão importantes... Meu papel é deixar o ambiente mais leve, mas nunca é leve depois de perder duas finais. O jogador sente a cobrança externa e interna. Ninguém está para brincadeira. Quero que eles se sintam o mais leve possível", disse Filipe durante a última coletiva. Capítulo final após classificação A goleada sobre o Madureira não foi suficiente para reverter o cenário. A decisão já vinha sendo amadurecida e foi oficializada na madrugada, por volta de 1h. Não houve despedida no vestiário, e jogadores chegaram a procurar o técnico para manifestar apoio. Na última coletiva, Filipe Luís ainda afirmou: “Independentemente do que aconteça, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e carinho pelo Flamengo sempre vai existir. E acredito que do torcedor, para mim, também. A cobrança momentânea tem que existir, como jogador fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvidas que vivi os melhores anos da minha vida aqui.” A demissão encerra um ciclo que começou com a conquista da Copa do Brasil em 2024, mas que perdeu sustentação diante do desgaste interno e da pressão por resultados. Nota oficial do Flamengo Em comunicado divulgado após a partida, o clube confirmou a saída do treinador: “O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico). O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.” Números e títulos de Filipe Luís no Flamengo Filipe Luís encerra sua passagem pelo comando do Flamengo com 101 jogos e aproveitamento de 69,9%. Foram: 63 vitórias 23 empates 15 derrotas 5 derrotas apenas em 2026 O ex-lateral-esquerdo deixa o cargo como o segundo técnico mais vitorioso da história do clube, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa, com cinco títulos conquistados: Copa do Brasil 2024 Supercopa 2025 Campeonato Carioca 2025 Libertadores 2025 Campeonato Brasileiro 2025 Agora, o Flamengo busca um novo treinador para comandar a equipe na final do Campeonato Carioca e na sequência da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave filipe luís Flamengo demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28 Botafogo busca empate contra Barcelona-EQU e traz decisão para o Nilton Santos 03.03.26 23h42 Copa Sul-Americana Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: onde assistir o jogo de hoje (03/03) pela Copa Sulamericana Alianza Atlético e Deportivo Garcilaso jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 22h00 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12