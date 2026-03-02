Remo só venceu três clássicos contra o Paysandu nos últimos três anos; veja números

O clássico Re-Pa possui sua força e é determinante em várias situações. O Paysandu venceu o Remo, no último domingo (1), por 2 a 1, e saiu na frente no primeiro jogo da grande final do Parazão 2026. O Remo, por sua vez, precisa vencer seu maior rival no jogo de volta, marcado par ao próximo domingo (8), ás 17h, no Mangueirão, porém, o retrospecto azulino diante do Paysandu não é tão favorável nos últimos três anos.

De 2023 até 2026, o Remo venceu apenas três partidas do seu maior rival em 16 jogos disputados. O Leão Azul saiu vitorioso em uma das partidas da Copa Verde de 2023, quando venceu por 1 a 0, gol de Muriqui, na reabertura do Mangueirão. Na temporada o Leão não venceu nenhum jogo do Paysandu, foram cinco partidas, com quatro empates e uma vitória bicolor.

A equipe remista voltou a vencer em 2025, na primeira partida da final do Parazão, quando derrotou o Paysandu por 3 a 2. O último triunfo azulino ocorreu no dia 10 de outubro, por 3 a 2, na Série B, com um golaço de falta do uruguaio Diego Hernández. Nesse período, foram 16 jogos, com três vitórias do Remo, sete do Paysandu e seis empates.

O detalhe é que em nenhuma das partidas vencidas pelo Remo contra o Paysandu, o Leão aplicou dois gols de diferença, resultado que o Remo precisa fazer para sair do Mangueirão com a taça do bicampeonato paraense, sem precisar das cobranças de pênaltis.

Paysandu x Remo duelam fazem no próximo domingo (8), o segundo jogo da final do Campeonato Paraense. Como o Paysandu venceu o Remo por 2 a 1 no jogo de ida, a equipe alviceleste possui a vantagem do empate para levantar a taça. Já o Remo precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a o título. Caso vença por dois gols de diferença, a taça será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.