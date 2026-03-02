Paysandu vence em campo, mas Remo coloca mais torcida no Mangueirão e lidera renda do Re-Pa Leão supera o rival nas arquibancadas e na arrecadação, enquanto Papão leva vantagem no placar da primeira final O Liberal 02.03.26 16h55 O Papão levou a melhor em campo, mas deixou a desejar nas arquibancadas. (Thiago Gomes / O Liberal) O primeiro capítulo da decisão do Campeonato Paraense teve dois resultados distintos, com o Papão levando a melhor em campo e o Leão nas arquibancadas. Dentro das quatro linhas, o Paysandu venceu por 2 a 1. Entre o público, porém, quem levou vantagem foi o Remo, com maior presença de torcedores e maior arrecadação no clássico disputado no último domingo (1). Ao todo, 24.816 pessoas compareceram ao estádio. Desse número, 18.282 foram pagantes e 6.534 entraram como gratuidades. A renda bruta do confronto chegou a R$ 1.314.295,00. VEJA MAIS Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano Jogador do Paysandu recebe alta após sofrer concussão cerebral durante o Re-Pa Kleiton Pego deixou o jogo contra o Remo de ambulância após choque com Marllon Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio A divisão por torcidas aponta vantagem azulina. No Lado A, destinado ao Remo, foram 14.258 torcedores, sendo 10.921 pagantes. A arrecadação do setor somou R$ 720.516,00. Já o Lado B, reservado ao Paysandu, recebeu 10.558 pessoas, com 7.381 pagantes, e gerou R$ 593.785,00 em renda. A torcida azulina também não compareceu em peso, mas levou maior número que o rival. (Wagner Santana / O Liberal) Os números mostram que, apesar do revés no placar, o Remo dominou o cenário fora de campo, tanto em público quanto em arrecadação. O Paysandu, por sua vez, saiu na frente na disputa pelo título estadual e agora joga pelo empate na partida de volta para levantar a taça. O segundo e decisivo confronto está marcado para o próximo domingo (8), novamente no Mangueirão, onde a expectativa é de novo duelo equilibrado — dentro e fora das quatro linhas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol final do parazão 2026 re-pa nas arquibancadas futebol paraense remo paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Carioca Madureira e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.03.26 18h00 Futebol Paysandu vence em campo, mas Remo coloca mais torcida no Mangueirão e lidera renda do Re-Pa Leão supera o rival nas arquibancadas e na arrecadação, enquanto Papão leva vantagem no placar da primeira final 02.03.26 16h55 Campeonato Português Gil Vicente x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/03) pela Liga Portugal Gil Vicente e Benfica jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 02.03.26 16h15 Campeonato Espanhol Real Madrid x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/03) por La Liga Real Madrid e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.03.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 BASTIDORES Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno 02.03.26 11h12 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08