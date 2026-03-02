Capa Jornal Amazônia
Paysandu vence em campo, mas Remo coloca mais torcida no Mangueirão e lidera renda do Re-Pa

Leão supera o rival nas arquibancadas e na arrecadação, enquanto Papão leva vantagem no placar da primeira final

O Liberal
fonte

O Papão levou a melhor em campo, mas deixou a desejar nas arquibancadas. (Thiago Gomes / O Liberal)

O primeiro capítulo da decisão do Campeonato Paraense teve dois resultados distintos, com o Papão levando a melhor em campo e o Leão nas arquibancadas. Dentro das quatro linhas, o Paysandu venceu por 2 a 1. Entre o público, porém, quem levou vantagem foi o Remo, com maior presença de torcedores e maior arrecadação no clássico disputado no último domingo (1).

Ao todo, 24.816 pessoas compareceram ao estádio. Desse número, 18.282 foram pagantes e 6.534 entraram como gratuidades. A renda bruta do confronto chegou a R$ 1.314.295,00.

VEJA MAIS

image Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time
Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano

image Jogador do Paysandu recebe alta após sofrer concussão cerebral durante o Re-Pa
Kleiton Pego deixou o jogo contra o Remo de ambulância após choque com Marllon

image Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão
Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio

A divisão por torcidas aponta vantagem azulina. No Lado A, destinado ao Remo, foram 14.258 torcedores, sendo 10.921 pagantes. A arrecadação do setor somou R$ 720.516,00. Já o Lado B, reservado ao Paysandu, recebeu 10.558 pessoas, com 7.381 pagantes, e gerou R$ 593.785,00 em renda.

image A torcida azulina também não compareceu em peso, mas levou maior número que o rival. (Wagner Santana / O Liberal)

Os números mostram que, apesar do revés no placar, o Remo dominou o cenário fora de campo, tanto em público quanto em arrecadação. O Paysandu, por sua vez, saiu na frente na disputa pelo título estadual e agora joga pelo empate na partida de volta para levantar a taça.

O segundo e decisivo confronto está marcado para o próximo domingo (8), novamente no Mangueirão, onde a expectativa é de novo duelo equilibrado — dentro e fora das quatro linhas.

