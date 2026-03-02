Paysandu vence em campo, mas Remo coloca mais torcida no Mangueirão e lidera renda do Re-Pa

O primeiro capítulo da decisão do Campeonato Paraense teve dois resultados distintos, com o Papão levando a melhor em campo e o Leão nas arquibancadas. Dentro das quatro linhas, o Paysandu venceu por 2 a 1. Entre o público, porém, quem levou vantagem foi o Remo, com maior presença de torcedores e maior arrecadação no clássico disputado no último domingo (1).

Ao todo, 24.816 pessoas compareceram ao estádio. Desse número, 18.282 foram pagantes e 6.534 entraram como gratuidades. A renda bruta do confronto chegou a R$ 1.314.295,00.

A divisão por torcidas aponta vantagem azulina. No Lado A, destinado ao Remo, foram 14.258 torcedores, sendo 10.921 pagantes. A arrecadação do setor somou R$ 720.516,00. Já o Lado B, reservado ao Paysandu, recebeu 10.558 pessoas, com 7.381 pagantes, e gerou R$ 593.785,00 em renda.

A torcida azulina também não compareceu em peso, mas levou maior número que o rival. (Wagner Santana / O Liberal)

Os números mostram que, apesar do revés no placar, o Remo dominou o cenário fora de campo, tanto em público quanto em arrecadação. O Paysandu, por sua vez, saiu na frente na disputa pelo título estadual e agora joga pelo empate na partida de volta para levantar a taça.

O segundo e decisivo confronto está marcado para o próximo domingo (8), novamente no Mangueirão, onde a expectativa é de novo duelo equilibrado — dentro e fora das quatro linhas.