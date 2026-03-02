Gil Vicente x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/03) pela Liga Portugal Gil Vicente e Benfica jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 02.03.26 16h15 Benfica soma 15 pontos a mais que Gil Vicente na Liga Portugal (X/ @SLBenfica) Gil Vicente x Benfica disputam hoje, segunda-feira (02/03), a 24° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos, em Vila Boa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Gil Vicente x Benfica ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Benfica permanece invicto no 3° lugar do Campeonato Português e acumula um total de 16 vitórias, 7 empates, 49 gols marcados e 13 gols sofridos. Gil Vicente está em 5° lugar com 11 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 34 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Udinese x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Italiana Udinese e Fiorentina jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Gil Vicente x Benfica: prováveis escalações Gil Vicente: Lucão, Zé Carlos, Marvin Elimbi, Jonathan Buatu, Ghislain Konan, Luís Esteves, Facundo Cáseres, Murilo Souza, Santi García, Joelson Fernandes, Héctor Hernández. Benfica: Anatoliy Trubin, Alexander Bah, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Gianluca Prestianni, Rafa Silva, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis. FICHA TÉCNICA Gil Vicente x Benfica Campeonato Português Local: Estádio Cidade de Barcelos, em Vila Boa, Portugal Data/Horário: 02 de março de 2026, 17h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Gil Vicente benfica jogos de hoje Liga Portugal Campeonato Português COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Independiente Rivadavia x River Plate: onde assistir e escalações do jogo hoje (2/3) pelo Argentino Independiente Rivadavia e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 02.03.26 20h30 Cariocão Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Carioca Madureira e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.03.26 18h00 Futebol Paysandu vence em campo, mas Remo coloca mais torcida no Mangueirão e lidera renda do Re-Pa Leão supera o rival nas arquibancadas e na arrecadação, enquanto Papão leva vantagem no placar da primeira final 02.03.26 16h55 Campeonato Português Gil Vicente x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/03) pela Liga Portugal Gil Vicente e Benfica jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 02.03.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 Galvão Bueno realiza 'sonho de auditório' e mira o entretenimento em novo programa do SBT 03.03.26 0h12 CAIU! Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas 01.03.26 20h05 De lavada! Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca Time rubro-negro assegura vaga na sétima decisão consecutiva e enfrentará o Fluminense em busca do tricampeonato 02.03.26 23h27