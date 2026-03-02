Gil Vicente x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/03) pela Liga Portugal

Gil Vicente x Benfica disputam hoje, segunda-feira (02/03), a 24° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos, em Vila Boa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Gil Vicente x Benfica ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Benfica permanece invicto no 3° lugar do Campeonato Português e acumula um total de 16 vitórias, 7 empates, 49 gols marcados e 13 gols sofridos.

Gil Vicente está em 5° lugar com 11 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 34 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

Gil Vicente x Benfica: prováveis escalações

Gil Vicente​: Lucão, Zé Carlos, Marvin Elimbi, Jonathan Buatu, Ghislain Konan, Luís Esteves, Facundo Cáseres, Murilo Souza, Santi García, Joelson Fernandes, Héctor Hernández.

Benfica: Anatoliy Trubin, Alexander Bah, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Gianluca Prestianni, Rafa Silva, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis.

FICHA TÉCNICA

Gil Vicente​ x Benfica

Campeonato Português

Local: Estádio Cidade de Barcelos, em Vila Boa, Portugal

Data/Horário: 02 de março de 2026, 17h15