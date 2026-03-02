Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Real Madrid x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/03) por La Liga

Real Madrid e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Real Madrid soma 31 pontos a mais que o Getafe em La Liga (X/ @realmadrid)

Real Madrid x Getafe disputam hoje, segunda-feira (02/03), a 26° rodada do Campeonato Espanhol 2026La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Bernabeu, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Real Madrid x Getafe ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Getafe está em 14° lugar em La Liga e acumula 8 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 20 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Real Madrid é o vice-líder com 19 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 54 gols marcados e 21 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo
La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Udinese x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Italiana
Udinese e Fiorentina jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Real Madrid x Getafe: prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Güler; Mastantuono, Vinicius Junior e Gonzalo García. Técnico: Arbeloa.

Getafe: Soria; Femenia, Juan Iglesias, Duarte, Romero e Diego Rico; Milla, Arambarri e Mario Martín; Satriano e Luis Vázquez. José Bordalás.

FICHA TÉCNICA
Real Madrid x Getafe
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio Bernabeu, em Madri, Espanha
Data/Horário: 02 de março de 2026, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Real Madrid

Getafe

La Liga 2026

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A argentina

Independiente Rivadavia x River Plate: onde assistir e escalações do jogo hoje (2/3) pelo Argentino

Independiente Rivadavia e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

02.03.26 20h30

Cariocão

Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Carioca

Madureira e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

02.03.26 18h00

Futebol

Paysandu vence em campo, mas Remo coloca mais torcida no Mangueirão e lidera renda do Re-Pa

Leão supera o rival nas arquibancadas e na arrecadação, enquanto Papão leva vantagem no placar da primeira final

02.03.26 16h55

Campeonato Português

Gil Vicente x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/03) pela Liga Portugal

Gil Vicente e Benfica jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

02.03.26 16h15

MAIS LIDAS EM ESPORTES

na bronca

Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time

Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano

02.03.26 12h01

Galvão Bueno realiza 'sonho de auditório' e mira o entretenimento em novo programa do SBT

03.03.26 0h12

CAIU!

Remo demite Juan Carlos Osorio

O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas

01.03.26 20h05

De lavada!

Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca

Time rubro-negro assegura vaga na sétima decisão consecutiva e enfrentará o Fluminense em busca do tricampeonato

02.03.26 23h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda