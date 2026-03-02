Real Madrid x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/03) por La Liga Real Madrid e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 02.03.26 16h00 O Real Madrid soma 31 pontos a mais que o Getafe em La Liga (X/ @realmadrid) Real Madrid x Getafe disputam hoje, segunda-feira (02/03), a 26° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Bernabeu, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Real Madrid x Getafe ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Getafe está em 14° lugar em La Liga e acumula 8 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 20 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Real Madrid é o vice-líder com 19 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 54 gols marcados e 21 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Udinese x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Italiana Udinese e Fiorentina jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Real Madrid x Getafe: prováveis escalações Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Güler; Mastantuono, Vinicius Junior e Gonzalo García. Técnico: Arbeloa. Getafe: Soria; Femenia, Juan Iglesias, Duarte, Romero e Diego Rico; Milla, Arambarri e Mario Martín; Satriano e Luis Vázquez. José Bordalás. FICHA TÉCNICA Real Madrid x Getafe Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Bernabeu, em Madri, Espanha Data/Horário: 02 de março de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Madrid Getafe La Liga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Independiente Rivadavia x River Plate: onde assistir e escalações do jogo hoje (2/3) pelo Argentino Independiente Rivadavia e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 02.03.26 20h30 Cariocão Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Carioca Madureira e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.03.26 18h00 Futebol Paysandu vence em campo, mas Remo coloca mais torcida no Mangueirão e lidera renda do Re-Pa Leão supera o rival nas arquibancadas e na arrecadação, enquanto Papão leva vantagem no placar da primeira final 02.03.26 16h55 Campeonato Português Gil Vicente x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/03) pela Liga Portugal Gil Vicente e Benfica jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 02.03.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 Galvão Bueno realiza 'sonho de auditório' e mira o entretenimento em novo programa do SBT 03.03.26 0h12 CAIU! Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas 01.03.26 20h05 De lavada! Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca Time rubro-negro assegura vaga na sétima decisão consecutiva e enfrentará o Fluminense em busca do tricampeonato 02.03.26 23h27