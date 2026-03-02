Real Madrid x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/03) por La Liga

Real Madrid x Getafe disputam hoje, segunda-feira (02/03), a 26° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Bernabeu, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Getafe ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Getafe está em 14° lugar em La Liga e acumula 8 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 20 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Real Madrid é o vice-líder com 19 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 54 gols marcados e 21 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato.

Real Madrid x Getafe: prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Güler; Mastantuono, Vinicius Junior e Gonzalo García. Técnico: Arbeloa.

Getafe: Soria; Femenia, Juan Iglesias, Duarte, Romero e Diego Rico; Milla, Arambarri e Mario Martín; Satriano e Luis Vázquez. José Bordalás.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Getafe

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Bernabeu, em Madri, Espanha

Data/Horário: 02 de março de 2026, 17h