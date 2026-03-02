Udinese x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Italiana Udinese e Fiorentina jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 02.03.26 15h45 Udinese soma 8 pontos a mais que a Fiorentina no Campeonato Italiano (X/ @Udinese_1896) Udinese x Fiorentina disputam hoje, segunda-feira (02/03), a 27° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Udinese x Fiorentina ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Udinese é o 12° colocado da Série A italiana e acumula 9 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 28 gols marcados e 39 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já a Fiorentina ocupa a 16° posição com 5 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, 30 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Udinese x Fiorentina: prováveis escalações Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa Fiorentina: De Gea; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Brescianini, Fagioli, Mandragora; Harrison, Kean, Gudmundsson FICHA TÉCNICA Udinese x Fiorentina Campeonato Italiano Local: Estádio Friuli, em Udine, Itália Data/Horário: 02 de março de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fiorentina Udinese jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Independiente Rivadavia x River Plate: onde assistir e escalações do jogo hoje (2/3) pelo Argentino Independiente Rivadavia e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 02.03.26 20h30 Cariocão Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Carioca Madureira e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.03.26 18h00 Futebol Paysandu vence em campo, mas Remo coloca mais torcida no Mangueirão e lidera renda do Re-Pa Leão supera o rival nas arquibancadas e na arrecadação, enquanto Papão leva vantagem no placar da primeira final 02.03.26 16h55 Campeonato Português Gil Vicente x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/03) pela Liga Portugal Gil Vicente e Benfica jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 02.03.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 Galvão Bueno realiza 'sonho de auditório' e mira o entretenimento em novo programa do SBT 03.03.26 0h12 CAIU! Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas 01.03.26 20h05 De lavada! Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca Time rubro-negro assegura vaga na sétima decisão consecutiva e enfrentará o Fluminense em busca do tricampeonato 02.03.26 23h27