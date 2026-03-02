Capa Jornal Amazônia
Udinese x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Italiana

Udinese e Fiorentina jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Udinese soma 8 pontos a mais que a Fiorentina no Campeonato Italiano (X/ @Udinese_1896)

Udinese x Fiorentina disputam hoje, segunda-feira (02/03), a 27° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Udinese x Fiorentina ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Udinese é o 12° colocado da Série A italiana e acumula 9 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 28 gols marcados e 39 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já a Fiorentina ocupa a 16° posição com 5 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, 30 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Udinese x Fiorentina: prováveis escalações

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa

Fiorentina: De Gea; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Brescianini, Fagioli, Mandragora; Harrison, Kean, Gudmundsson

FICHA TÉCNICA
Udinese x Fiorentina
Campeonato Italiano
Local: Estádio Friuli, em Udine, Itália
Data/Horário: 02 de março de 2026, 16h45

Palavras-chave

Fiorentina

Udinese

jogos de hoje

Campeonato Italiano

Futebol
