Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno O Liberal 02.03.26 11h12 Técnico tem 60 anos e cinco acesso à Série A na carreira (Thiago Gomes) O treinador Guto Ferreira pode estar mais próximo de retornar ao Remo, que está sem técnico desde a demissão de Juan Carlos Osorio, no último domingo. Segundo informações apuradas com uma fonte ligada ao staff do técnico, as negociações com o clube azulino avançaram e estão na fase final. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme as informações, Guto Ferreira já teria dado sinal positivo para as condições do clube e para os valores oferecidos. Assim, o treinador estaria no aguardo de o time paraense fazer a confirmação para a assinatura do contrato. Guto Ferreira comandou o Leão Azul na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico paulista foi responsável por garantir a reação da equipe na competição e levar o time ao acesso à Série A. Foram 10 partidas à frente do Remo, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. VEJA MAIS Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas Ao subir com o clube paraense, o treinador chegou ao quinto acesso à Série A da carreira, sendo conhecido como "Rei do Acesso". Mesmo com uma passagem curta pela equipe, Guto fez história, caiu nas graças da torcida e ganhou a confiança da diretoria. Apesar disso, treinador e clube não chegaram a um acordo para a renovação do contrato e encerraram o vínculo. Com isso, o Remo voltou ao mercado e contratou o colombiano Juan Carlos Osorio. A contratação foi feita pelo então executivo de futebol Marcos Braz, que deixou o time no início da temporada. Osorio não rendeu o esperado e, apesar de fazer bons jogos no Brasileirão contra Atlético-MG e Internacional, a falta de vitórias e a derrota para o Paysandu no último domingo (1º), na final do Campeonato Paraense, derrubaram o treinador, demitido logo após a partida. Por conta disso, o nome mais forte para assumir a posição é o de Ferreira, que já conhece o modelo de trabalho do clube e tem a confiança interna. Aos 60 anos, Guto tem passagens por equipes como Sport-PE, Coritiba-PR, Ceará-CE, Chapecoense-SC, Bahia-BA, Internacional-RS, Criciúma-SC, além de Ponte Preta-SP, Figueirense-SC e Cuiabá-MT. Além de Guto, Léo Condé, ex-Paysandu e Ceará-CE, e Roger Machado, ex-Internacional, também estão na mira o time paraense. Vale destaca que o Remo disputa neste domingo (8) o jogo de volta da final do Parazão contra o Paysandu. A equipe azulina está em desvantagem após perder por 2 a 1. Além do resultado imediato, o Leão busca a primeira vitória no Brasileirão. 