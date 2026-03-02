Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo

Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno

O Liberal
fonte

Técnico tem 60 anos e cinco acesso à Série A na carreira (Thiago Gomes)

O treinador Guto Ferreira pode estar mais próximo de retornar ao Remo, que está sem técnico desde a demissão de Juan Carlos Osorio, no último domingo. Segundo informações apuradas com uma fonte ligada ao staff do técnico, as negociações com o clube azulino avançaram e estão na fase final.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conforme as informações, Guto Ferreira já teria dado sinal positivo para as condições do clube e para os valores oferecidos. Assim, o treinador estaria no aguardo de o time paraense fazer a confirmação para a assinatura do contrato.

Guto Ferreira comandou o Leão Azul na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico paulista foi responsável por garantir a reação da equipe na competição e levar o time ao acesso à Série A. Foram 10 partidas à frente do Remo, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

VEJA MAIS 

image Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo
Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão

image Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão
Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio

image Remo demite Juan Carlos Osorio
O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas

Ao subir com o clube paraense, o treinador chegou ao quinto acesso à Série A da carreira, sendo conhecido como "Rei do Acesso".

Mesmo com uma passagem curta pela equipe, Guto fez história, caiu nas graças da torcida e ganhou a confiança da diretoria. Apesar disso, treinador e clube não chegaram a um acordo para a renovação do contrato e encerraram o vínculo.

Com isso, o Remo voltou ao mercado e contratou o colombiano Juan Carlos Osorio. A contratação foi feita pelo então executivo de futebol Marcos Braz, que deixou o time no início da temporada.

Osorio não rendeu o esperado e, apesar de fazer bons jogos no Brasileirão contra Atlético-MG e Internacional, a falta de vitórias e a derrota para o Paysandu no último domingo (1º), na final do Campeonato Paraense, derrubaram o treinador, demitido logo após a partida.

Por conta disso, o nome mais forte para assumir a posição é o de Ferreira, que já conhece o modelo de trabalho do clube e tem a confiança interna.

Aos 60 anos, Guto tem passagens por equipes como Sport-PE, Coritiba-PR, Ceará-CE, Chapecoense-SC, Bahia-BA, Internacional-RS, Criciúma-SC, além de Ponte Preta-SP, Figueirense-SC e Cuiabá-MT.

Além de Guto, Léo Condé, ex-Paysandu e Ceará-CE, e Roger Machado, ex-Internacional, também estão na mira o time paraense. 

Vale destaca que o Remo disputa neste domingo (8) o jogo de volta da final do Parazão contra o Paysandu. A equipe azulina está em desvantagem após perder por 2 a 1. Além do resultado imediato, o Leão busca a primeira vitória no Brasileirão. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

guto ferreira
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

na bronca

Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time

Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano

02.03.26 12h01

BASTIDORES

Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo

Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno

02.03.26 11h12

futebol

Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo

Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão

02.03.26 10h02

BUSCA

Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio

Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso

01.03.26 20h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

BASTIDORES

Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo

Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno

02.03.26 11h12

futebol

Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo

Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão

02.03.26 10h02

DEU PAPÃO

Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão

Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio

01.03.26 19h08

BUSCA

Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio

Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso

01.03.26 20h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda