Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo

O treinador Guto Ferreira pode estar mais próximo de retornar ao Remo, que está sem técnico desde a demissão de Juan Carlos Osorio, no último domingo. Segundo informações apuradas com uma fonte ligada ao staff do técnico, as negociações com o clube azulino avançaram e estão na fase final.

Conforme as informações, Guto Ferreira já teria dado sinal positivo para as condições do clube e para os valores oferecidos. Assim, o treinador estaria no aguardo de o time paraense fazer a confirmação para a assinatura do contrato.

Guto Ferreira comandou o Leão Azul na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico paulista foi responsável por garantir a reação da equipe na competição e levar o time ao acesso à Série A. Foram 10 partidas à frente do Remo, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Ao subir com o clube paraense, o treinador chegou ao quinto acesso à Série A da carreira, sendo conhecido como "Rei do Acesso".

Mesmo com uma passagem curta pela equipe, Guto fez história, caiu nas graças da torcida e ganhou a confiança da diretoria. Apesar disso, treinador e clube não chegaram a um acordo para a renovação do contrato e encerraram o vínculo.

Com isso, o Remo voltou ao mercado e contratou o colombiano Juan Carlos Osorio. A contratação foi feita pelo então executivo de futebol Marcos Braz, que deixou o time no início da temporada.

Osorio não rendeu o esperado e, apesar de fazer bons jogos no Brasileirão contra Atlético-MG e Internacional, a falta de vitórias e a derrota para o Paysandu no último domingo (1º), na final do Campeonato Paraense, derrubaram o treinador, demitido logo após a partida.

Por conta disso, o nome mais forte para assumir a posição é o de Ferreira, que já conhece o modelo de trabalho do clube e tem a confiança interna.

Aos 60 anos, Guto tem passagens por equipes como Sport-PE, Coritiba-PR, Ceará-CE, Chapecoense-SC, Bahia-BA, Internacional-RS, Criciúma-SC, além de Ponte Preta-SP, Figueirense-SC e Cuiabá-MT.

Além de Guto, Léo Condé, ex-Paysandu e Ceará-CE, e Roger Machado, ex-Internacional, também estão na mira o time paraense.

Vale destaca que o Remo disputa neste domingo (8) o jogo de volta da final do Parazão contra o Paysandu. A equipe azulina está em desvantagem após perder por 2 a 1. Além do resultado imediato, o Leão busca a primeira vitória no Brasileirão.