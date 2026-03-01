Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas Igor Wilson 01.03.26 20h05 O Clube do Remo anunciou, logo após a derrota no Re-Pa deste domingo (1º), a saída do técnico Juan Carlos Osorio. A decisão foi comunicada por meio de nota oficial divulgada pelo clube minutos após a derrota por 2 a 1 para o Paysandu, no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas, para Vitória, na primeira rodada do Brasileirão, e Paysandu. Uma fonte ligada ao clube informou à reportagem de O Liberal que o clube entrou em contato com o treinador Guto Ferreira, sem clube desde que deixou o Leão após o acesso do ano passado. VEJA MAIS Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo No comunicado, o Remo agradeceu os serviços prestados pelo treinador colombiano e por sua comissão técnica ao longo da temporada, além de desejar sucesso na sequência de suas carreiras. A diretoria azulina informou ainda que já iniciou o processo de busca por um novo comandante para a continuidade dos compromissos do clube. "Agradecemos o trabalho e dedicação dele, mas a gente sabe do peso dos resultados do futebol e a gente vai virar a chave pra buscar reverter esse placar adverso que iniciou-se hoje”, disse o diretor executivo Luís Vivian na rápida coletiva após a partida. A reapresentação do elenco está marcada para a tarde desta segunda-feira (2). Enquanto a definição do novo treinador não ocorre, os trabalhos serão conduzidos por Flávio Garcia, auxiliar técnico permanente do clube, e pelo preparador físico Gonzalo Llanos. Osorio deixa o Remo sob forte contestação pelo modelo de jogo adotado desde o início de seu trabalho. As principais críticas recaíram sobre as improvisações constantes na lateral esquerda, com zagueiros como Léo Andrade e Kayky Almeida atuando fora de posição. A pressão aumentou com a sequência de empates no Brasileirão, diante de Mirassol, Atlético-MG e Internacional, e também pelas atuações abaixo da média no Campeonato Paraense. No Estadual, o Remo avançou apenas em quinto lugar na primeira fase e encontrou dificuldades nas etapas seguintes, quando precisou buscar resultados após sair atrás no placar contra Águia de Marabá e Cametá. Mesmo mostrando competitividade em jogos recentes, sobretudo no Brasileirão, onde chegou a ter vitórias encaminhadas contra Mirassol e Atlético-MG antes de sofrer gols nos minutos finais, o time não conseguiu transformar desempenho em resultados. O acúmulo de frustrações elevou a cobrança da torcida e da diretoria, culminando na mudança no comando técnico às vésperas do segundo e decisivo clássico da final do Parazão, marcado para o próximo domingo, novamente no Mangueirão. Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso 01.03.26 20h48 CAIU! Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas 01.03.26 20h05 futebol Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção' 01.03.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 