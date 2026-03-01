Remo demite Juan Carlos Osorio

O Clube do Remo anunciou, logo após a derrota no Re-Pa deste domingo (1º), a saída do técnico Juan Carlos Osorio. A decisão foi comunicada por meio de nota oficial divulgada pelo clube minutos após a derrota por 2 a 1 para o Paysandu, no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas, para Vitória, na primeira rodada do Brasileirão, e Paysandu. Uma fonte ligada ao clube informou à reportagem de O Liberal que o clube entrou em contato com o treinador Guto Ferreira, sem clube desde que deixou o Leão após o acesso do ano passado.

No comunicado, o Remo agradeceu os serviços prestados pelo treinador colombiano e por sua comissão técnica ao longo da temporada, além de desejar sucesso na sequência de suas carreiras. A diretoria azulina informou ainda que já iniciou o processo de busca por um novo comandante para a continuidade dos compromissos do clube.

"Agradecemos o trabalho e dedicação dele, mas a gente sabe do peso dos resultados do futebol e a gente vai virar a chave pra buscar reverter esse placar adverso que iniciou-se hoje”, disse o diretor executivo Luís Vivian na rápida coletiva após a partida.

A reapresentação do elenco está marcada para a tarde desta segunda-feira (2). Enquanto a definição do novo treinador não ocorre, os trabalhos serão conduzidos por Flávio Garcia, auxiliar técnico permanente do clube, e pelo preparador físico Gonzalo Llanos.

Osorio deixa o Remo sob forte contestação pelo modelo de jogo adotado desde o início de seu trabalho. As principais críticas recaíram sobre as improvisações constantes na lateral esquerda, com zagueiros como Léo Andrade e Kayky Almeida atuando fora de posição. A pressão aumentou com a sequência de empates no Brasileirão, diante de Mirassol, Atlético-MG e Internacional, e também pelas atuações abaixo da média no Campeonato Paraense. No Estadual, o Remo avançou apenas em quinto lugar na primeira fase e encontrou dificuldades nas etapas seguintes, quando precisou buscar resultados após sair atrás no placar contra Águia de Marabá e Cametá.

Mesmo mostrando competitividade em jogos recentes, sobretudo no Brasileirão, onde chegou a ter vitórias encaminhadas contra Mirassol e Atlético-MG antes de sofrer gols nos minutos finais, o time não conseguiu transformar desempenho em resultados. O acúmulo de frustrações elevou a cobrança da torcida e da diretoria, culminando na mudança no comando técnico às vésperas do segundo e decisivo clássico da final do Parazão, marcado para o próximo domingo, novamente no Mangueirão.