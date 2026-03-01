Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo O Liberal 01.03.26 18h04 Kleiton deixou o gramado em uma ambulância. (Wagner Santana / O Liberal) Aos 46 minutos do primeiro tempo, com o Paysandu vencendo por 2 a 0., o Re-Pa viveu um momento dramático para qualquer atleta de futebol, que terminou com um jogador encaminhado ao hospital. ACOMPANHE O LANCE A LANCE DO RE-PA AQUI. Durante disputa de bola, o atacante do Paysandu Kleiton Pego foi atingido por Marllon no rosto e caiu no gramado, aparentemente desacordado. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O jogador recebeu atendimento médico imediato e precisou deixar o gramado de jogo em uma ambulância. Conforme a assessoria do clube, o protocolo de concussão foi acionado. VEJA MAIS Presidente do Paysandu explica valores dos ingressos para a final do Parazão Márcio Tuma deu detalhes sobre o acordo entre os clubes, ingressos de casadinha e expectativa para o grande clássico deste domingo Resenha de Re-Pa: torcedores confraternizam no estacionamento do Mangueirão Em dia de festa para o futebol paraense, amigos se reúnem para aquela resenha tradicional pré-clássico Com força máxima, Remo e Paysandu estão escalados para o Re-Pa de ida da final do Parazão; confira Times entram em campo às 17h Isto quer dizer que um conjunto de procedimentos médicos foi adotado após suspeita de trauma na cabeça para avaliar possíveis lesões cerebrais. Ele determina ainda a retirada imediata do jogador para exames clínicos e só permite retorno ao jogo se não houver sinais de concussão. Logo após a saída, a assessoria bicolor informou que o atleta Kleiton Pego "foi encaminhado ao Hospital Porto Dias com quadro de concussão cerebral. Ele está acompanhado de um enfermeiro do clube." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol re-pa paysandu kleiton pego futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU VEJA O VÍDEO! Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo 01.03.26 18h04 Futebol Presidente do Paysandu explica valores dos ingressos para a final do Parazão Márcio Tuma deu detalhes sobre o acordo entre os clubes, ingressos de casadinha e expectativa para o grande clássico deste domingo 01.03.26 17h05 REFORÇO Paysandu contrata lateral destaque do Parazão pelo Cametá Titular nas nove partidas disputadas pelo Cametá no Parazão, Taboca se apresenta nos próximos dias na Curuzu 01.03.26 16h31 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 01.03.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 01.03.26 7h00 CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00 Cariocão Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Carioca Fluminense x Vasco da Gama jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.03.26 17h00 Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27