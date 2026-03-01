Capa Jornal Amazônia
Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital

Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo

O Liberal
fonte

Kleiton deixou o gramado em uma ambulância. (Wagner Santana / O Liberal)

Aos 46 minutos do primeiro tempo, com o Paysandu vencendo por 2 a 0., o Re-Pa viveu um momento dramático para qualquer atleta de futebol, que terminou com um jogador encaminhado ao hospital.

ACOMPANHE O LANCE A LANCE DO RE-PA AQUI.

Durante disputa de bola, o atacante do Paysandu Kleiton Pego foi atingido por Marllon no rosto e caiu no gramado, aparentemente desacordado.

O jogador recebeu atendimento médico imediato e precisou deixar o gramado de jogo em uma ambulância. Conforme a assessoria do clube, o protocolo de concussão foi acionado. 

Isto quer dizer que um conjunto de procedimentos médicos foi adotado após suspeita de trauma na cabeça para avaliar possíveis lesões cerebrais. Ele determina ainda a retirada imediata do jogador para exames clínicos e só permite retorno ao jogo se não houver sinais de concussão.

Logo após a saída, a assessoria bicolor informou que o atleta Kleiton Pego "foi encaminhado ao Hospital Porto Dias com quadro de concussão cerebral. Ele está acompanhado de um enfermeiro do clube."

