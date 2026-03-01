Paysandu contrata lateral destaque do Parazão pelo Cametá

O Paysandu anunciou neste domingo (1º) a contratação do lateral-esquerdo Luciano Taboca, um dos destaques do Campeonato Paraense de 2026 pelo Cametá. O jogador, de 32 anos, marcou três gols, deu uma assistência e foi eleito o craque da partida em duas ocasiões ao longo da competição estadual.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Titular nas nove partidas disputadas pelo Cametá no Parazão, Taboca se apresenta nos próximos dias na Curuzu, onde passará pelos exames e procedimentos internos exigidos pelo clube. Após essa etapa, o atleta deverá assinar contrato válido até o fim da temporada.

VEJA MAIS

A chegada do lateral ocorre em meio à preparação do Paysandu para a sequência do calendário, que inclui a Copa do Brasil, a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da Série C. Em declaração divulgada pelo clube, o jogador destacou a oportunidade de defender o Papão após a boa campanha no estadual. “Essa é a oportunidade da minha vida. Fiz um bom Parazão e graças a Deus pude chamar atenção do Paysandu, um clube de massa com uma linda história. Estou muito feliz e ansioso para me apresentar”, afirmou.

O registro de Luciano Taboca no Boletim Informativo Diário (BID) será realizado após a conclusão dos trâmites administrativos junto à Confederação Brasileira de Futebol.

Ficha técnica

Nome: Luciano Sousa Santos

Nascimento: 17/01/1994

Naturalidade: Nossa Senhora das Dores (SE)

Altura: 1,83 m

Peso: 80 kg

Posição: lateral-esquerdo

Clubes: Dorense-SE, Guarany-CE, CEO-AL, Frei Paulistano-SE, Auto Esporte-PB, Olímpico-SE, Falcon FC-SE, Desportiva Aracaju-SE, Águia-PA e Cametá-PA