Paysandu contrata lateral destaque do Parazão pelo Cametá

Titular nas nove partidas disputadas pelo Cametá no Parazão, Taboca se apresenta nos próximos dias na Curuzu

O Liberal

O Paysandu anunciou neste domingo (1º) a contratação do lateral-esquerdo Luciano Taboca, um dos destaques do Campeonato Paraense de 2026 pelo Cametá. O jogador, de 32 anos, marcou três gols, deu uma assistência e foi eleito o craque da partida em duas ocasiões ao longo da competição estadual.

Titular nas nove partidas disputadas pelo Cametá no Parazão, Taboca se apresenta nos próximos dias na Curuzu, onde passará pelos exames e procedimentos internos exigidos pelo clube. Após essa etapa, o atleta deverá assinar contrato válido até o fim da temporada.

A chegada do lateral ocorre em meio à preparação do Paysandu para a sequência do calendário, que inclui a Copa do Brasil, a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da Série C. Em declaração divulgada pelo clube, o jogador destacou a oportunidade de defender o Papão após a boa campanha no estadual. “Essa é a oportunidade da minha vida. Fiz um bom Parazão e graças a Deus pude chamar atenção do Paysandu, um clube de massa com uma linda história. Estou muito feliz e ansioso para me apresentar”, afirmou.

O registro de Luciano Taboca no Boletim Informativo Diário (BID) será realizado após a conclusão dos trâmites administrativos junto à Confederação Brasileira de Futebol.

Ficha técnica

  • Nome: Luciano Sousa Santos
  • Nascimento: 17/01/1994
  • Naturalidade: Nossa Senhora das Dores (SE)
  • Altura: 1,83 m
  • Peso: 80 kg
  • Posição: lateral-esquerdo
  • Clubes: Dorense-SE, Guarany-CE, CEO-AL, Frei Paulistano-SE, Auto Esporte-PB, Olímpico-SE, Falcon FC-SE, Desportiva Aracaju-SE, Águia-PA e Cametá-PA
