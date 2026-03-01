Paysandu contrata lateral destaque do Parazão pelo Cametá Titular nas nove partidas disputadas pelo Cametá no Parazão, Taboca se apresenta nos próximos dias na Curuzu O Liberal 01.03.26 16h31 O Paysandu anunciou neste domingo (1º) a contratação do lateral-esquerdo Luciano Taboca, um dos destaques do Campeonato Paraense de 2026 pelo Cametá. O jogador, de 32 anos, marcou três gols, deu uma assistência e foi eleito o craque da partida em duas ocasiões ao longo da competição estadual. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Titular nas nove partidas disputadas pelo Cametá no Parazão, Taboca se apresenta nos próximos dias na Curuzu, onde passará pelos exames e procedimentos internos exigidos pelo clube. Após essa etapa, o atleta deverá assinar contrato válido até o fim da temporada. VEJA MAIS Com força máxima, Remo e Paysandu estão escalados para o Re-Pa de ida da final do Parazão; confira Times entram em campo às 17h Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração A chegada do lateral ocorre em meio à preparação do Paysandu para a sequência do calendário, que inclui a Copa do Brasil, a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da Série C. Em declaração divulgada pelo clube, o jogador destacou a oportunidade de defender o Papão após a boa campanha no estadual. “Essa é a oportunidade da minha vida. Fiz um bom Parazão e graças a Deus pude chamar atenção do Paysandu, um clube de massa com uma linda história. Estou muito feliz e ansioso para me apresentar”, afirmou. O registro de Luciano Taboca no Boletim Informativo Diário (BID) será realizado após a conclusão dos trâmites administrativos junto à Confederação Brasileira de Futebol. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Ficha técnica Nome: Luciano Sousa Santos Nascimento: 17/01/1994 Naturalidade: Nossa Senhora das Dores (SE) Altura: 1,83 m Peso: 80 kg Posição: lateral-esquerdo Clubes: Dorense-SE, Guarany-CE, CEO-AL, Frei Paulistano-SE, Auto Esporte-PB, Olímpico-SE, Falcon FC-SE, Desportiva Aracaju-SE, Águia-PA e Cametá-PA Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Presidente do Paysandu explica valores dos ingressos para a final do Parazão Márcio Tuma deu detalhes sobre o acordo entre os clubes, ingressos de casadinha e expectativa para o grande clássico deste domingo 01.03.26 17h05 REFORÇO Paysandu contrata lateral destaque do Parazão pelo Cametá Titular nas nove partidas disputadas pelo Cametá no Parazão, Taboca se apresenta nos próximos dias na Curuzu 01.03.26 16h31 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 01.03.26 9h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 01.03.26 9h00