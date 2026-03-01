Capa Jornal Amazônia
Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa

Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração

Fábio Will e Aila Beatriz Inete
fonte

Casal se "separa" em dia de clássico (Fábio Will / O Liberal)

O clássico Re-Pa é recheado de histórias. Uma delas uniu o casal Natália Miranda e David Miranda, torcedores do Paysandu e Remo, respectivamente. Os dois se conheceram em uma resenha de futebol e hoje acompanham Papão e Leão Azul no primeiro jogo da final do Parazão 2026.

Apaixonados por futebol, o casal falou como é a rotina em um dia de Re-Pa. Segundo eles, juntos, vivenciam o pré-jogo, mas se separam dentro do estádio quando a bola rola.

Em meio às provocações do clássico, os dois citaram a importância de um setor misto no Mangueirão, como ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.

"[Quando entra,] a gente se separa e, na saída, a gente marca um ponto de encontro e sai junto para casa. Eu acho que deveria sim [ter um setor misto], porque tem isso, né, do casal ser Remo e Paysandu. Então, se pudesse ter esse setor para a família, ter esse ambiente mais tranquilo, seria bom demais", comentou David.

O duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pela partida de ida da final do Campeonato Paraense. A bola rola a partir das 17h, no Mangueirão.

