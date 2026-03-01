Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração Fábio Will e Aila Beatriz Inete 01.03.26 15h27 Casal se "separa" em dia de clássico (Fábio Will / O Liberal) O clássico Re-Pa é recheado de histórias. Uma delas uniu o casal Natália Miranda e David Miranda, torcedores do Paysandu e Remo, respectivamente. Os dois se conheceram em uma resenha de futebol e hoje acompanham Papão e Leão Azul no primeiro jogo da final do Parazão 2026. Apaixonados por futebol, o casal falou como é a rotina em um dia de Re-Pa. Segundo eles, juntos, vivenciam o pré-jogo, mas se separam dentro do estádio quando a bola rola. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Em meio às provocações do clássico, os dois citaram a importância de um setor misto no Mangueirão, como ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro. VEJA MAIS Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense "[Quando entra,] a gente se separa e, na saída, a gente marca um ponto de encontro e sai junto para casa. Eu acho que deveria sim [ter um setor misto], porque tem isso, né, do casal ser Remo e Paysandu. Então, se pudesse ter esse setor para a família, ter esse ambiente mais tranquilo, seria bom demais", comentou David. O duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pela partida de ida da final do Campeonato Paraense. A bola rola a partir das 17h, no Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes re-pa remo paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO Futebol Resenha de Re-Pa: torcedores confraternizam no estacionamento do Mangueirão Em dia de festa para o futebol paraense, amigos se reúnem para aquela resenha tradicional pré-clássico 01.03.26 16h29 DAQUI HÁ POUCO Com força máxima, Remo e Paysandu estão escalados para o Re-Pa de ida da final do Parazão; confira Times entram em campo às 17h 01.03.26 16h13 futebol Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 15h12 Parazão Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 14h46 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 2 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 3 Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 4 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor