Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa

Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h

Fábio Will

Cerca de três horas antes do clássico Re-Pa, válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense, torcedores do Remo reclamaram da falta de acesso ao estacionamento do Mangueirão. Segundo funcionários do estádio responsáveis pela abertura dos portões, o local só seria liberado a partir das 15h.

O torcedor Claudinei da Silva, que veio de Santo Antônio do Tauá para acompanhar a partida, criticou a situação.

“Pelo Estatuto do Torcedor, no mínimo os portões devem abrir três horas antes do jogo. Estamos sendo lesados”, afirmou.

Nas redes sociais, o Remo informou que a Fan Fest, programada para ocorrer dentro do Mangueirão, teria início às 14h33, horário que não condiz com o repassado pelos responsáveis pela abertura dos portões.

A partida entre Remo e Paysandu está marcada para ás 17h.

