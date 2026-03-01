Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor O Liberal 01.03.26 9h00 Rocha terá mais dois clássicos Re-Pa nos primeiros meses da temporada. (Cristino Martins / O Liberal) Há oito jogos no comando do Paysandu, com cinco vitórias no Campeonato Paraense, o técnico Júnior Rocha chega à decisão estadual com um elenco maduro, que aos poucos vem dando nova cara ao futebol bicolor. Depois do empate no primeiro Re-Pa da temporada, ele terá agora dois confrontos que valem o título. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para o treinador, a motivação do elenco é o principal motor para a primeira disputa. “É o jogo que eu menos me preocupo em termos de motivação. Clássico mexe muito com atleta, torcedor e comissão técnica. O atleta já entra em estado de alerta. A atmosfera do Mangueirão, no aquecimento, já faz sentir a energia do nosso torcedor”, afirmou. Rocha sabe que tem pela frente um desafio de proporções gigantescas, haja vista o tamanho do clássico. Ele reconhece a qualidade do adversário, mas destaca que confronto, historicamente, costuma ser equilibrado e muitas vezes surpreende até os mais pessimistas. “Clássico sempre se equilibra, independentemente de divisão ou investimento. Nem sempre a equipe tecnicamente melhor vence. A gente sabe da qualidade do adversário, mas temos um grupo muito comprometido com o escudo e com a história do Paysandu. Nunca deixamos de ser competitivos e organizados.” Desde que assumiu o Papão, o treinador tem insistido num futebol com identidade própria, marca que vem conseguindo construir ao longo dos jogos. “Desde o início do campeonato falamos que seríamos uma equipe organizada e competitiva para igualar forças com qualquer adversário. Trabalhamos todos os dias para evoluir. Vamos para a final sabendo o que fazer com e sem a bola.” VEJA MAIS Meia-campo do Paysandu dispara sobre o Re-Pa do Parazão: 'Vai ser uma guerra' Marcinho se diz pronto para os dois confrontos que vão decidir para quem vai o título de Campeão Paraense de 2026 Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão Em meio à crise, Paysandu terá de decidir se vira SAF já no plano de recuperação Autor da Lei das SAFs diz que transição deve ser formalizada na proposta aos credores; prazo é considerado estratégico. Hoje o Paysandu tem um elenco reduzido, contando ainda com a presença maciça de jogadores trazidos das categorias de base, que vêm absorvendo de forma positiva o ritmo de trabalho, sobretudo na última semana. “Temos um grupo mais enxuto, com 15 meninos da base treinando conosco. A semana cheia foi importante para recuperar quem vinha jogando e ajustar o que precisava melhorar. Não vejo vantagem ou desvantagem. Para nós foi muito bom descansar e organizar a equipe.” Aliás, sobre essa junção de experiência e juventude, o treinador se mostra um defensor da formatação futebolística bicolor. “Não é salário, é mente forte. Eles entendem o que é o Paysandu. Com funções bem definidas, sabendo o que fazer, quando e por que fazer, o erro diminui. São atletas com fome de aprender.” Para Rocha, a decisão, além de tudo o que a cerca nos bastidores, também servirá como parâmetro para medir o nível da equipe na temporada. “Além de valer título, é um jogo que vai mostrar nosso real nível. Vamos enfrentar uma equipe com muitos jogadores acostumados à Série A. Será um grande teste para ver onde estamos", completa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu final do campeonato paraense futebol paraense re-pa jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Júnior Rocha fala em maturidade do Paysandu após vitória: 'Passo importante, mas nada decidido' O treinador falou em disciplina tática, entrega do elenco e pés no chão após o resultado que coloca o Papão muito perto do título estadual 01.03.26 20h25 VEJA O VÍDEO! Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo 01.03.26 18h04 Futebol Presidente do Paysandu explica valores dos ingressos para a final do Parazão Márcio Tuma deu detalhes sobre o acordo entre os clubes, ingressos de casadinha e expectativa para o grande clássico deste domingo 01.03.26 17h05 REFORÇO Paysandu contrata lateral destaque do Parazão pelo Cametá Titular nas nove partidas disputadas pelo Cametá no Parazão, Taboca se apresenta nos próximos dias na Curuzu 01.03.26 16h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES BUSCA Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso 01.03.26 20h48 João Fonseca supera gigante Openka, ganha torneio exibição em Las Vegas e embolsa US$ 1 milhão 02.03.26 0h52 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 VEJA O VÍDEO! Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo 01.03.26 18h04