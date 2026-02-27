Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) organiza um grande esquema de segurança para o clássico entre Remo e Paysandu, válido pela final do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão. Este será o primeiro Re-Pa da grande decisão estadual, e são esperados mais de 47 mil torcedores azulinos e bicolores.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Por conta disso, o esquema coordenado pela Segup terá mais de 1.600 agentes trabalhando antes, durante e após o jogo. O principal objetivo é garantir a segurança de todos os torcedores que vão ao estádio para acompanhar o clássico.

“Em cada partida, especialmente em clássicos como esse, nosso compromisso é garantir a segurança de todos os envolvidos. Montamos um esquema especial para atender ao público e aos torcedores, reforçando a segurança não apenas dentro do estádio, mas também nas áreas adjacentes, como bares e restaurantes, para que todos possam desfrutar do jogo com tranquilidade e paz social”, declarou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-Lin Anselmo.

VEJA MAIS

Planejamento

Para evitar transtornos na entrada ao Mangueirão, os portões serão abertos a partir das 14h, mas as ações operacionais começam às 11h, com reforço no policiamento no entorno do estádio. O jogo está marcado para as 17h.

Ao todo, 257 viaturas serão direcionadas para o reforço da segurança do jogo, além de 70 motocicletas, 24 conjuntos de Cavalaria, um pelotão de choque e dois cães de faro.

A Polícia Militar ficará responsável pelo policiamento ostensivo, e as demais forças serão direcionadas para as ações de mobilidade e atendimento. Além disso, o esquema também terá patrulhamento aéreo com um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

Entrada

No Re-Pa, ainda serão feitos testes com a biometria facial. Para os torcedores do Remo, a entrada será híbrida, por meio do novo recurso e também pelo ingresso digital. Já para os bicolores, o acesso será exclusivamente com o QR Code dos ingressos.

Mais segurança

Além de toda a ação no entorno do estádio, dentro do Mangueirão o Centro de Controle e Comando Operacional (CCO) terá representantes de cada força de segurança para o monitoramento, em tempo real, das câmeras dentro e fora do local.

No jogo também haverá ações de enfrentamento à violência contra a mulher, feitas pela Diretoria de Políticas Públicas e Prevenção Social (DPS), com apoio da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), da Polícia Civil do Pará.

Confira as mudanças no trânsito

Na Avenida Augusto Montenegro, a pista do BRT poderá ser utilizada com orientação dos agentes. A entrada pela Alameda do Ginásio Guilherme Paraense “Mangueirinho” estará liberada.

Condutores no sentido Entroncamento–Icoaraci deverão permanecer na faixa da direita e, após o semáforo da Alameda Mangueirinho, poderão acessar a pista do BRT para chegar ao estacionamento Lado A.

No sentido Icoaraci–Entroncamento, será possível acessar os três portões do Lado A.

Na Avenida Transmangueirão, o trecho da Avenida Centenário até o Portão F do estacionamento funcionará em sentido único. Do Portão F até a Avenida Augusto Montenegro, o fluxo será em sentido duplo, com acesso apenas para veículos de passeio.