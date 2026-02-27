Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão

Autor dos dois gols que garantiram a vitória do Santos sobre o Vasco na última quinta-feira (26), na Vila Belmiro, Neymar se envolveu em uma confusão com o volante do clube carioca Thiago Mendes no primeiro tempo da partida. Os dois se estranharam durante o jogo e levaram cartão amarelo.

Por volta dos 27 minutos da primeira etapa, sem disputa de bola, Neymar e Thiago começaram uma discussão e se encararam. Thiago fez um movimento com a cabeça, mas não chegou a acertar o atacante santista, que caiu no chão com a mão no rosto.

O árbitro da partida, Rafael Rodrigo Klein (FIFA / RS), estava perto dos dois no momento da confusão e acompanhou tudo de perto. Como medida disciplinar, os jogadores levaram cartão amarelo "por confrontar o adversário com o jogo paralisado", conforme consta na súmula do jogo.

VEJA MAIS

No intervalo da partida, Neymar reclamou da atitude do volante e relembrou um episódio que ocorreu em 2020, quando o atacante atuava no PSG e Thiago defendia o Lyon. Na ocasião, o atual jogador do Vasco fez uma falta no camisa 10 do Santos, que saiu de maca, chorando.

Na época, inicialmente, Thiago foi punido com um amarelo pela falta dura, mas, após revisão do VAR, recebeu cartão vermelho e, depois, foi suspenso por três partidas. O jogador pediu desculpas a Neymar, que teve uma entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea.

"Sempre ele que arruma confusão, quer dar uma de machão, é sempre assim. Com todo respeito, é um babaca... Ele me quebrou uma vez no PSG e me prometeu hoje. Vamos ver se é homem suficiente para me quebrar de novo", disse o jogador em entrevista no intervalo do jogo.

Dentro de campo, o Santos venceu o Vasco por 2 a 1. Neymar marcou os dois gols do Peixe e Cauan Barros fez o do Gigante da Colina. Com isso, o time da Vila respira no Brasileirão e fecha a quarta rodada fora da zona de rebaixamento, com quatro pontos. Já a equipe carioca, com apenas um ponto, caiu para a lanterna do campeonato.