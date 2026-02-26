Neymar faz 2 no Vasco, tira Santos da lanterna e tenta convencer Ancelotti a ir para seleção

Neymar fez os 2 gols da vitória do Santos sobre o Vasco, por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, tirou o time da lanterna e buscou sensibilizar o técnico Carlo Ancelotti para ter uma chance na próxima convocação da seleção brasileira que acontece em março.

Com o resultado, o Santos chegou aos quatro pontos e ganhou sete posições, indo para o 13º lugar, após quatro rodadas. O Vasco segue com apenas um ponto, na última colocação.

O Vasco começou o jogo demonstrando muita vontade de fugir das últimas colocações do Brasileiro. O time carioca parecia jogar em casa. Com belo toque de bola, se posicionou no campo de ataque e quase abriu o placar, aos nove minutos com Nuno Moreira. Brazão fez grande defesa.

Neymar, sumido em campo, pouco produzia. Com isso, o Santos só apareceu perto da área de Léo Jardim quando o Vasco cometeu erros de passes no meio de campo.

Aos poucos a produção vascaína diminuiu, dando oportunidade para o Santos tentar o ataque. Neymar, posicionado mais perto do gol vascaíno, começou a pegar na bola, mas sem força física para sair da marcação. O camisa 10 até tentou enganar o árbitro em um lance, ao se jogar, pedindo falta perto da área.

Mas aos 25 minutos, em rápido ataque de todo setor ofensivo santista, Neymar foi lançado e bateu com categoria para fazer 1 a 0. Dois minutos depois, o craque santista discutiu com Thiago Mendes, simulou ter recebido uma cabeçada do vascaíno. Os dois, que não se dão bem desde 2020 quando atuavam no PSG e Lyon, acabaram punidos com o cartão amarelo.

A partir daí, os times acumularam erros. Mal distribuídos taticamente, não se posicionavam no meio de campo, causando um 'buraco'. As equipes se revezavam no ataque, mas não conseguiam concretizar as jogadas.

Aos 42 minutos, após bobeada da zaga santista, Andrés Gómez escapou pela esquerda e cruzou para a finalização certeira de Barros: 1 a 1.

O segundo tempo começou com mais um capítulo da briga particular entre Thiago Mendes e Neymar. Os dois disputaram a bola pela lateral direita e Neymar reclamou de um toque no rosto.

Com muitos erros de posicionamento dos dois lados, as equipes foram criando oportunidades, mas falhando nas finalizações. O gol poderia sair para qualquer lado. E saiu aos 15 minutos. Mais uma falha da zaga vascaína, propiciou a escapada de Neymar, que bateu por cobertura: 2 a 1. Foi o gol de número 151 do camisa 10, que se tornou o décimo artilheiro do time de Vila Belmiro na história, ao lado de Tite, jogador das décadas de 30 e 40.

Em desvantagem no placar, o Vasco se lançou ao ataque, debaixo de forte chuva. O técnico Bruno Lazaroni colocou Cuiabano, Marino Hinestroza e Brenner de uma só vez em campo, aos 25 minutos. A pressão não foi a esperada e pouco de positivo foi produzido. O Santos se segurou, deixou Neymar frente contra a zaga vascaína para conquistar a primeira vitória no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 1 VASCO

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis FrÍas), Luan Peres e Vinícius Lira; William Arão (João Schmidt), Gabriel Bontempo (Zé Rafael) e Neymar; Miguelito (Barreal), Moisés (Rony) e Thaciano (Gabriel Menino). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Rojas (Marino Hinestroza); Nuno Moreira (Brenner), Andrés Gómez e Spinelli (David). Técnico: Bruno Lazaroni.

GOLS - Neymar aos 25 e Barros aos 42 minutos do primeiro tempo. Neymar, aos 15 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Neymar e Thiago Mendes

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 539.319,33.

PÚBLICO - 8.808 torcedores.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.