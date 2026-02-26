Sem viagens na Série A e Parazão, Remo terá sequência de jogos em Belém

Após viagens para Belo Horizonte (MG), Marabá (PA) e Cametá (PA), o Remo terá uma sequência de três partidas em Belém. Tempo para o técnico Juan Carlos Osorio pensar na equipe, que terá compromissos na final do Parazão, diante do Paysandu, além do Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O clube azulino terá dois jogos contra o Paysandu, nos dois domingos próximos (1 e 8 de março). Para o confronto do dia 8, o Leão terá uma semana inteira livre, sem viagens, já que a data de meio de semana está fechada para competições internacionais. A folga na tabela em uma reta final de preparação para a final, pode ajudar o clube remista, que tenta o bicampeonato estadual diante do Paysandu e, assim, diminuir a diferença de títulos para o seu maior rival, que possui 50 conquistas contra 48 do Leão.

As viagens do Remo na temporada 2026 será uma tarefa complexa. Somente em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo irá percorrer 92.732 mil quilômetros. Isso dá mais de duas voltas em torno da terra, sendo uma volta equivalente a 4.075 quilômetros. Sem contar as viagens do Campeonato Paraense, Copa do Brasil e também da Copa Norte. Nesse Brasileirão o Leão viajou para Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA) até aqui.

O tempo em Belém pode determinar uma “virada de chave” ao time azulino, que vem empatando muito nesta temporada. O clube empatou simplesmente oito jogos, dos 13 disputados até então. No Brasileiro a o clube ainda não venceu, são 12 pontos disputados em quatro partidas, com uma derrota e três empates. Isso deixa o torcedor azulino “cabreiro” com o desenrolar da competição.