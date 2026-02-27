Paquetá falha, Lanús vira na prorrogação e faz Flamengo perder segundo título no ano Estadão Conteúdo 27.02.26 0h32 O Lanús é o campeão da Recopa Sul-Americana. Os argentinos perdiam para o Flamengo por 2 a 1 nesta quinta-feira, no Maracanã, igualando o agregado em 2 a 2. Na prorrogação, Lucas Paquetá falhou na marcação de Canale, que empatou o jogo, Aquino ainda virou para 3 a 2 (4 a 2 no agregado) e confirmou o título. A partida do Flamengo foi melhor do que na ida, na Argentina. Ainda assim, o Lanús conseguiu conter os rubro-negros e deu sinal de que saberia administrar a vantagem. Uma bobeira a 10 minutos do fim deu um pênalti aos flamenguistas e os recolocou na disputa. O Flamengo volta a campo pela semifinal do Campeonato Carioca, na segunda-feira, quando enfrenta o Madureira. No jogo de ida, os rubro-negros venceram por 3 a 0. Como no primeiro jogo, o Flamengo deteve a bola por mais tempo. Entretanto, desta vez, o time conseguia converter o volume em chances, enquanto, na Argentina, havia sido anulado pelo Lanús. O Flamengo demonstrou melhora física em relação a outros jogos na temporada. Foi um vacilo que permitiu a o Lanús aumentar a vantagem. Ayrton Lucas recuou para Rossi, que escorregou. Castillo, então, interceptou o passe. O atacante deu uma meia-lua no goleiro e chutou da intermediária para abrir o placar. Com vantagem, os argentinos ficaram mais confortáveis e até subiram mais ao ataque. O Flamengo, contudo, manteve a intensidade ofensiva. Em cruzamento pela direita, a bola foi parada pelo braço de Marcich. De pênalti, Arrascaeta bateu no canto, Losada quase chegou, mas não conseguiu defender. A tônica se manteve com o Flamengo pressionando o Lanús no começo do segundo tempo. O cenário, contudo, passou a remeter ao jogo de ida, com os argentinos se defendendo bem, e não era mais como na primeira etapa, quando as chances apareciam com mais clareza. Filipe Luís buscou mudar o jogo com as entradas de Pedro e Everton Cebolinha, seguidos por Jorginho e Lucas Paquetá. Pouco mudou. O ingresso de Bruno Henrique no lugar de Varela mostrava um toque de desespero do Flamengo na tentativa de virar o jogo e empatar o agregado. O Lanús tinha desenvoltura para administrar a vantagem. Surpreendeu, portanto, quando dois defensores do time argentino fizeram falta boba em Arrascaeta na linha da área. O árbitro Gustavo Tejera aguardou três minutos até que o VAR confirmasse a marcação do pênalti. Depois de muita insistência com a bola rolando, o Flamengo finalmente conseguiu empatar o agregado na cobrança de Jorginho. Foi a vez de o Flamengo se fechar, diante de um Lanús que se lançou ao ataque em peso, como não havia feito nesta noite. Sem evitar, porém, a prorrogação. O tempo extra foi de exaustão, sem grande intensidade, debaixo da chuva que acompanhou toda a partida no Maracanã. Sem criatividade, as chances foram raras. Numa das poucas subidas do Lanús, o time conseguiu escanteio. Sepúlveda cobrou, e José Canale, que era marcado por Paquetá, cabeceou forte para empatar o jogo e dar a vitória aos argentinos. Ainda deu tempo para mais. Aquino aproveitou o espaço deixado pelo Flamengo, que se lançou ao ataque, arrancou sozinho, driblou Rossi e selou o título. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 2 X 3 LANÚS FLAMENGO - Rossi; Varela (Bruno Henrique), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta; Carrascal (Pedro), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Plata (Lucas Paquetá). Técnico: Filipe Luís. LANÚS - Losada; Guidara (Gonzalo Pérez). Izquierdoz, José Canale e Marcich; Salvio (Sepúlveda), Medina, Agustín Cardozo (Peña Biafore) e Ramiro Carrera (Besozzi); Marcelino Moreno (Aquino) e Castillo (Walter Bou). Técnico: Mauricio Pellegrino. GOLS - Castillo, aos 29, e Arrascaeta, aos 36 minutos do primeiro tempo; Canale, aos 27, e Dylan Aquino, aos 30 minutos da prorrogação. ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU). CARTÕES AMARELOS - Pulgar e Lucas Paquetá (Flamengo); Carrera e Guidara (Lanús). PÚBLICO - 64.470 presentes. RENDA - R$ 8.692.290,00. LOCAL - Maracanã, no Rio. 