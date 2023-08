Vinícius se redime de falha, faz milagre no fim e Remo vence o Volta Redonda; vídeo

O Remo venceu o Volta Redonda em uma noite de emoções distintas, no Mangueirão. Neste sábado (5), Muriqui e Diego Ivo marcaram para o Leão, enquanto Ítalo Carvalho descontou para o Voltaço. Com o resultado, os azulinos se afastaram da zona de rebaixamento e se aproxima do G8.

Gol cedo

O Remo sufocou o Volta Redonda no início do jogo e conseguiu levar perigo pelo lado esquerdo. Aos 9 minutos, Muriqui sofreu pênalti, foi para a cobrança e abriu o placar para o Leão. O Voltaço até conseguiu sofrer menos após o gol e ficar um pouco mais com a posse, só que não levava perigo ao time azulino.

Destaques

A partida do Remo foi quase impecável, uma das melhores apresentações ao longo desta Terceirona. De volta ao time titular, Richard Franco foi importante como um jogador de chegada nas duas áreas. Enquanto isso, Claudinei e Anderson Uchôa deram segurança ao meio-campo azulino.

Empate doído

A apresentação azulina foi tão superior ao rival que a equipe paraense teve mais chances de chegar ao segundo que de tomar o gol. No entanto, não concluiu bem. Como quem não faz leva, Ítalo Carvalho, artilheiro do adversário, arriscou de fora da área na única chance do Voltaço antes do intervalo. O atacante contou com a falha do goleiro Vinícius para empatar.

Leão foi para cima

Com o empate tendo sabor de derrota, o Remo resolveu ir para cima de vez do Volta Redonda na etapa final. Com isso, o Muriqui, Jean Silva e Lucas Marques obrigaram o goleiro Jean Drosny a trabalhar. Em um dos escanteio, Evandro cobrou para a área e Diego Ivo subiu mais alto que o marcador para botar o Leão à frente mais uma vez.

De vilão a herói!

Mesmo com o placar favorável, o Remo continuou em cima durante boa parte do segundo tempo. Já na reta final da partida, o Volta Redonda tentou uma espécie de abafa. Até que, em uma cobrança de falta para a área, a bola sobrou para Henrique, quase na pequena área. No entanto, Vinícius, que havia falhado no primeiro tempo, salvou o Leão e garantiu a vitória azulina.

Próximo desafio

A equipe azulina, que terminará mais uma rodada fora do Z4 da Série C, também começa a ter chances reais de classificação. O Remo volta a campo no próximo domingo (13), às 16h, no Estádio da Colina, contra o Manaus. Acompanhe a cobertura completa da partida pelo Lance a Lance de O Liberal.com.

FICHA TÉCNICA

Remo x Volta Redonda

Série C do Brasileiro - 16ª rodada

Local: Estádio Mangueirão - Belém, PA.

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Douglas Pagung (ES)

Assistente 2: Arthur Pancieri Pires (ES)

Gols: Muriqui aos 9/1T e Diego Ivo aos 23/1T; Ítalo Carvalho aos 47/1T

Cartão amarelo: Anderson Uchôa; Bruno Barra

Cartão vermelho: Caio Vitor

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra, Evandro; Anderson Uchôa (Paulinho Curuá), Claudinei e Richard Franco (Elton); Renanzinho (Leonan), Jean Silva (Ronald) e Muriqui (Bochecha). Técnico: Ricardo Catalá.

Volta Redonda: Jean Drosny; Iury, Matheus Santos, Marcão Costa e Ricardo Sena (Sanchez); Bruno Barra (Henrique), Paulinho (Robinho) e Caio Vitor; Marquinhos (Luizinho), Douglas Skilo (Hugo Borges) e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa.