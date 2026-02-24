Edílson enxerga Paysandu entrosado para a final do Parazão contra o Remo

O Paysandu intensificou a preparação para a decisão do Campeonato Paraense, que será disputada em dois clássicos contra o Clube do Remo. Os confrontos estão marcados para os próximos dois domingos, dias 1º e 8, no Mangueirão.

Com uma semana cheia para treinar, o elenco bicolor aproveitou o período para ajustar detalhes e recuperar atletas que vinham com alta desgaste físico. Um dos líderes do grupo, o lateral-direito Edílson, que já soma 137 jogos pelo clube, destacou a importância desse tempo de preparação.

“Acho que o aprendizado que fica, a mensagem que deixamos, é de superação diante das adversidades. Todos sabem que a nossa equipe tem feito muitos jogos, utilizando os meninos da base, com todo mundo buscando o seu espaço. Nesses dois últimos jogos conseguimos uma regularidade maior, estamos em uma crescente, e isso é muito bom. Chegamos confiantes e concentrados para esta decisão, em busca de conquistar mais um título para o Paysandu.”

Veterano em clássicos, Edílson ressaltou o peso emocional do confronto e o significado de disputar mais uma final com a camisa bicolor. “É indescritível. É inexplicável a sensação de entrar em campo em um clássico. Toda a atmosfera que envolve o jogo é diferente. Eu sempre digo, e sempre vou dizer quando me perguntarem, que é um privilégio vestir a camisa do Paysandu, principalmente em um clássico como esse.”

Sobre a marca de 137 partidas pelo clube, o lateral valorizou o percurso construído até aqui. “O tempo passou rápido, e foi muito importante poder conquistar títulos aqui. Estou muito feliz no clube e espero continuar assim, vencendo e conquistando mais títulos", completa. A semana livre foi vista como fundamental para elevar o nível físico da equipe antes das decisões.

“Vai ser de grande importância para a recuperação do pessoal que vem com uma minutagem mais alta. Serve para recuperar melhor, ajustar o que precisa ser trabalhado e alcançar as metas do nosso treinamento de força. Acredito que vai ser fundamental para chegarmos concentrados nos próximos dois jogos", encerra.