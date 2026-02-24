Edílson enxerga Paysandu entrosado para a final do Parazão contra o Remo Com semana cheia de treinos, Papão aposta no entrosamento do time para sair na frente pelo título estadual O Liberal 24.02.26 19h31 Edílson comemorou a semana cheia de treinos. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu intensificou a preparação para a decisão do Campeonato Paraense, que será disputada em dois clássicos contra o Clube do Remo. Os confrontos estão marcados para os próximos dois domingos, dias 1º e 8, no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com uma semana cheia para treinar, o elenco bicolor aproveitou o período para ajustar detalhes e recuperar atletas que vinham com alta desgaste físico. Um dos líderes do grupo, o lateral-direito Edílson, que já soma 137 jogos pelo clube, destacou a importância desse tempo de preparação. “Acho que o aprendizado que fica, a mensagem que deixamos, é de superação diante das adversidades. Todos sabem que a nossa equipe tem feito muitos jogos, utilizando os meninos da base, com todo mundo buscando o seu espaço. Nesses dois últimos jogos conseguimos uma regularidade maior, estamos em uma crescente, e isso é muito bom. Chegamos confiantes e concentrados para esta decisão, em busca de conquistar mais um título para o Paysandu.” VEJA MAIS Paysandu: relembre os protestos da torcida que terminaram em crise e renúncia do presidente Manifestações na Curuzu, no CT e na sede social marcaram o auge da crise política antes do pedido de recuperação judicial. Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões Parazão: Paysandu abre venda de ingressos para os dois jogos contra o Remo Os bilhetes da grande final custam entre R$ 50,00 e R$ 160,00 para um jogo e até R$ 280,00 para os dois jogos Re-Pa Veterano em clássicos, Edílson ressaltou o peso emocional do confronto e o significado de disputar mais uma final com a camisa bicolor. “É indescritível. É inexplicável a sensação de entrar em campo em um clássico. Toda a atmosfera que envolve o jogo é diferente. Eu sempre digo, e sempre vou dizer quando me perguntarem, que é um privilégio vestir a camisa do Paysandu, principalmente em um clássico como esse.” Sobre a marca de 137 partidas pelo clube, o lateral valorizou o percurso construído até aqui. “O tempo passou rápido, e foi muito importante poder conquistar títulos aqui. Estou muito feliz no clube e espero continuar assim, vencendo e conquistando mais títulos", completa. A semana livre foi vista como fundamental para elevar o nível físico da equipe antes das decisões. “Vai ser de grande importância para a recuperação do pessoal que vem com uma minutagem mais alta. Serve para recuperar melhor, ajustar o que precisa ser trabalhado e alcançar as metas do nosso treinamento de força. Acredito que vai ser fundamental para chegarmos concentrados nos próximos dois jogos", encerra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu final do parazão 2026 re-pa futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 