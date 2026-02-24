Paysandu: relembre os protestos da torcida que terminaram em crise e renúncia do presidente Manifestações na Curuzu, no CT e na sede social marcaram o auge da crise política antes do pedido de recuperação judicial. O Liberal 24.02.26 14h35 Paysandu vive crise desde 2025. (Reprodução / Redes sociais) A crise que hoje leva o Paysandu a um processo de recuperação judicial não surgiu de forma repentina. Ao longo da última temporada, uma sucessão de protestos escancarou o desgaste entre torcida e diretoria, em um ambiente de pressão crescente que culminaria, meses depois, na renúncia do então presidente Roger Aguilera. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O primeiro sinal mais visível de ruptura veio ainda na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Curuzu, antes de um confronto decisivo contra o Avaí, torcedores exibiram faixas de repúdio e direcionaram críticas abertas à gestão. O time ocupava a lanterna da competição, com chances de rebaixamento próximas da confirmação matemática, e o clima nas arquibancadas refletia não apenas a frustração com o desempenho dentro de campo, mas também a insatisfação com os rumos administrativos do clube. VEJA MAIS Em clima de protesto, torcida do Paysandu leva faixas à Curuzu e exige mudanças na gestão Em número reduzido nas arquibancadas, os torcedores que compareceram ao estádio levaram faixas e mensagens de repúdio à diretoria bicolor Reunião do Condel do Paysandu é adiada para o dia 30 de outubro Protesto convocado pela Comissão de Festas também será adiado e deve acontecer no mesmo dia Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube. A crise esportiva serviu de estopim para reivindicações mais amplas. Além das cobranças por reforços e mudanças no departamento de futebol, a pauta política ganhou força. Torcedores passaram a defender alterações no estatuto para garantir direito de voto ao sócio-torcedor nas eleições presidenciais — uma demanda antiga, que ressurgiu com vigor em meio ao cenário de instabilidade. O argumento central era de que a base da torcida, responsável por significativa parcela das receitas, deveria ter participação direta nas decisões estratégicas. Legenda (Reprodução / Rádio Liberal+) A mobilização extrapolou os jogos. Durante uma sessão de treinos, integrantes da torcida foram ao CT Raul Aguilera, em Águas Lindas, para cobrar explicações de jogadores, comissão técnica e dirigentes. O encontro foi classificado pelo clube como pacífico e durou cerca de 30 minutos. Ainda assim, evidenciou a tensão que cercava o ambiente bicolor: a equipe acumulava derrotas, não vencia há várias rodadas e via o risco de queda se transformar em realidade iminente. Paralelamente, a Comissão de Festas do clube passou a convocar atos públicos em frente à sede social, na avenida Nazaré, especialmente em dias de reunião do Conselho Deliberativo (Condel). As manifestações tinham como foco principal a cobrança por transparência nas contas e a ampliação dos direitos políticos dos associados. Em notas divulgadas nas redes sociais, os organizadores reforçavam o caráter pacífico dos atos e negavam motivações partidárias, sustentando que o objetivo era “fortalecer o clube” por meio de mudanças estruturais. Um dos episódios mais tensos ocorreu justamente durante uma dessas reuniões do Condel. Dezenas de torcedores se concentraram em frente à sede, com interdição parcial da via. Na saída dos dirigentes, houve registro de empurra-empurra envolvendo um conselheiro, que posteriormente anunciou seu afastamento das funções no clube. O episódio ampliou a repercussão da crise e acirrou o debate interno sobre governança e segurança institucional. Enquanto isso, os problemas administrativos se acumulavam. O clube enfrentava dificuldades para honrar compromissos, recorria à antecipação de receitas e lidava com sanções internacionais, como transfer ban decorrente de dívida com o Torreense, de Portugal. A combinação de passivo crescente, punições e queda de desempenho esportivo formou um cenário explosivo. 