Em clima de protesto, torcida do Paysandu leva faixas à Curuzu e exige mudanças na gestão Em número reduzido nas arquibancadas, os torcedores que compareceram ao estádio levaram faixas e mensagens de repúdio à diretoria bicolor O Liberal 25.10.25 18h27 O clima na Curuzu antes do duelo entre Paysandu e Avaí, neste sábado (25), pela 34ª rodada da Série B, foi de protesto e descontentamento. Em número reduzido nas arquibancadas, os torcedores que compareceram ao estádio levaram faixas e mensagens de repúdio à diretoria bicolor, expressando a insatisfação com o momento vivido pelo clube — dentro e fora de campo. Lanterna da Série B, com mais de 99% de chances de rebaixamento e já praticamente condenado à Série C de 2026, o Paysandu enfrenta uma crise dupla: a do futebol e a política. As críticas recaem diretamente sobre a gestão do presidente Roger Aguilera, apontado como principal responsável pela fase ruim e pela condução administrativa do clube. Torcedores querem direito a voto para a próxima presidência (Thiago Gomes/O Liberal) Torcida na bronca antes de jogo contra o Avaí (Thiago Gomes/O Liberal)Além das críticas ao desempenho da equipe e à condução do departamento de futebol, os protestos tiveram tom político. Os torcedores cobram mudanças no estatuto do clube, que atualmente permite o voto apenas aos sócios escolhidos nas eleições presidenciais. O pedido é para que o sócio torcedor também tenha direito a voto, ampliando a participação da base da torcida nas decisões internas. O protesto ocorreu em meio a um dos momentos mais delicados da história recente do Paysandu. Com elenco desfalcado, crise financeira e clima de desânimo, o clube tenta evitar o pior fim de temporada dos últimos anos.