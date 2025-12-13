Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) Fábio Will 13.12.25 17h26 Márcio Belém foi campeão Brasileiro da Série C e do Parazão 100% (Arquivo O Liberal/Marcelo Seabra) O ex-meiocampista do Remo, Márcio Belém, faleceu na tarde deste sábado (13), em sua residência, vítima de um infarto. Ele tinha 45 anos. A informação foi confirmada por familiares e pelo ídolo azulino Agnaldo de Jesus, conhecido como “Seu Boneco”. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Márcio Belém defendeu o Remo por seis temporadas, entre 2000 e 2005, período em que construiu uma trajetória marcante com a camisa do Leão Azul. O ex-atleta conquistou títulos importantes, como os Campeonatos Paraenses de 2003 e 2004, sendo este último de forma invicta, com 100% de aproveitamento, quando o Remo venceu todas as 14 partidas disputadas. O ex-meiocampista também integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro da Série C de 2005, título nacional que marcou a história do clube. Além disso, participou da campanha da Copa João Havelange de 2000, competição em que o Remo conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro pelo Módulo Amarelo. VEJA MAIS Morre Benedito Gambôa ex-preparador físico do Remo e do Paysandu Além do Remo e do Paysandu, Gambôa trabalhou por outras equipes do futebol paraense Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá 'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu Ex-técnico do Remo, Júlio Espinosa morre de câncer aos 72 anos em Florianópolis Espinosa iniciou a carreira no futebol como preparador físico e também assumiu o cargo de de auxiliar, técnico e posteriormente coordenador técnico Em contato com a equipe de O Liberal, Agnaldo de Jesus lamentou profundamente a perda do ex-jogador, com quem trabalhou como treinador na temporada de 2004. “Ontem nós estávamos conversando sobre realizar algumas ações para ajudar ex-jogadores. O Márcio Belém era um cara totalmente do bem. Tomamos uma cervejinha na última terça-feira e ele disse que me amava. Parece até que estava se despedindo. Aí hoje vem essa notícia… com 45 anos, um menino, com quem fomos campeões com 100% de aproveitamento”, disse Agnaldo, bastante emocionado. Além do Remo, Márcio Belém atuou por outros clubes do futebol brasileiro, como América-SP, Tuna Luso Brasileira, Tiradentes-PA e Izabelense-PA, este último sendo o seu último clube como profissional, na temporada de 2011. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo márcio belém jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MERCADO Presidente do Remo fixa data para anúncio do novo técnico: 'Estamos esperando' Tonhão confirmou que anúncio é crucial para destravar negociações com outros reforços 12.12.25 19h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26