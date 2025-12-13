Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

Fábio Will
fonte

Márcio Belém foi campeão Brasileiro da Série C e do Parazão 100% (Arquivo O Liberal/Marcelo Seabra)

O ex-meiocampista do Remo, Márcio Belém, faleceu na tarde deste sábado (13), em sua residência, vítima de um infarto. Ele tinha 45 anos. A informação foi confirmada por familiares e pelo ídolo azulino Agnaldo de Jesus, conhecido como “Seu Boneco”.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Márcio Belém defendeu o Remo por seis temporadas, entre 2000 e 2005, período em que construiu uma trajetória marcante com a camisa do Leão Azul. O ex-atleta conquistou títulos importantes, como os Campeonatos Paraenses de 2003 e 2004, sendo este último de forma invicta, com 100% de aproveitamento, quando o Remo venceu todas as 14 partidas disputadas.

O ex-meiocampista também integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro da Série C de 2005, título nacional que marcou a história do clube. Além disso, participou da campanha da Copa João Havelange de 2000, competição em que o Remo conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro pelo Módulo Amarelo.

VEJA MAIS

image Morre Benedito Gambôa ex-preparador físico do Remo e do Paysandu
Além do Remo e do Paysandu, Gambôa trabalhou por outras equipes do futebol paraense

image Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá
'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

image Ex-técnico do Remo, Júlio Espinosa morre de câncer aos 72 anos em Florianópolis
Espinosa iniciou a carreira no futebol como preparador físico e também assumiu o cargo de de auxiliar, técnico e posteriormente coordenador técnico

Em contato com a equipe de O Liberal, Agnaldo de Jesus lamentou profundamente a perda do ex-jogador, com quem trabalhou como treinador na temporada de 2004.

“Ontem nós estávamos conversando sobre realizar algumas ações para ajudar ex-jogadores. O Márcio Belém era um cara totalmente do bem. Tomamos uma cervejinha na última terça-feira e ele disse que me amava. Parece até que estava se despedindo. Aí hoje vem essa notícia… com 45 anos, um menino, com quem fomos campeões com 100% de aproveitamento”, disse Agnaldo, bastante emocionado.

Além do Remo, Márcio Belém atuou por outros clubes do futebol brasileiro, como América-SP, Tuna Luso Brasileira, Tiradentes-PA e Izabelense-PA, este último sendo o seu último clube como profissional, na temporada de 2011.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

márcio belém

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

FUTEBOL

Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais

Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube

13.12.25 15h22

MERCADO

Presidente do Remo fixa data para anúncio do novo técnico: 'Estamos esperando'

Tonhão confirmou que anúncio é crucial para destravar negociações com outros reforços

12.12.25 19h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

futebol

No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

14.12.25 0h36

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda