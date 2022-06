Ex-técnico do Remo, Júlio Espinosa morre de câncer aos 72 anos em Florianópolis

O ex-técnico de futebol Júlio Espinosa faleceu aos 72 anos, na madrugada deste sábado (18), na cidade de Florianópolis (SC), em Santa Catarina (SC). Espinosa foi técnico do Clube do Remo e lutava contra um câncer no pâncreas.

Júlio César Castro Espinosa iniciou a carreira no futebol como preparador físico, foi tricampeão brasileiro com o Internacional-RS, além de ter conquistado o título do Brasileirão com o rival do Inter, o Grêmio, na temporada de 1981.

O gaúcho chegou à Seleção Brasileira Olímpica e foi auxiliar técnico de Jair Picerni, nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, quando o Brasil ficou com a medalha de prata. Somente no ano de 1986 foi que Espinosa iniciou a carreira como técnico de futebol, comandando o time do Rei Pelé, o Santos-SP.

Júlio Espinosa teve passagens por vários clubes do Brasil como Caxias-RS, Figueirense-SC, Internacional-RS, Chapecoense-SC, Sampaio Corrêa-MA, Moto Club-MA, Ceará-CE, Sport-PE, Avaí-SC e Náutico-PE. Em Belém foi comandante do Remo na temporada de 2002, onde iniciou o planejamento iniciou e permaneceu no clube azulino até o mês de maio.

O último clube em que dirigiu à beira do gramado foi o CSA-AL em 2009. Já em 2016 assumiu o cargo de coordenador técnico do Camburiú-SC, seu último trabalho com o esporte.