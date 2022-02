Morre Tata, ex-técnico de Paysandu e Remo na década de 90 e fiel amigo de Muricy Ramalho; áudio

Faleceu nesta quarta-feira (9), aos 63 anos, o ex-técnico Mário Felipe Peres, o Tata, que teve passagens por Remo e Paysandu na década de 90. Vitorioso e fiel escudeiro de Muricy Ramalho, Tata enfrentava um câncer de pulmão.

Veja mais

Sua passagem pelo futebol paraense iniciou em 1992, quando comandou a equipe do Paysandu e foi campeão com quatro vitórias seguidas em cima do Remo. No ano seguinte foi técnico do Leão Azul, mas retornou ao Papão na mesma temporada e comandou o clubealviceleste na Série A do Brasileiro. Saiu, rodou pelo futebol maranhense e paulista e em 1997 Tata voltou a treinar o clube bicolor.

Ouça o comentário de Carlos Ferreira:

Amigo do ex-técnico Muricy Ramalho, formou uma parceria vitoriosa na Portuguesa Santista-SP, em 1999, quando foi auxiliar de Ramalho. Posteriormente estiveram no Náutco-PE e foram peças importantes nas conquistas estaduais do Internacional-RS nas temporadas 2003 e 2005, do São Caetano-SP em 2004, além dos títulos brasileiros do São Paulo (2006, 2007 e 2008).

Defendendo o Santos-SP, Muricy e Tata conquistaram os títulos da Libertadores e também da Recopa Sul-Americana. O último trabalho de Tata como auxiliar de Muricy foi no Flamengo, em 2016

Papão

Em nota, o Paysandu lamentou o falecimento do ex-treinador. Leia a nota na íntegra:

"O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de Mário Felipe Perez, conhecido no mundo da bola como Tata, que partiu nesta quarta-feira (9). Na década de 1990, ele atuou como técnico do time de futebol profissional bicolor. Em 94, comandou a equipe na grande campanha no Campeonato Brasileiro da Série A".