Ex-zagueiro do Remo é encontrado morto em hotel no Rio de Janeiro

O ex-jogador Bruno Sá, que atuou no Remo em 2009, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (16) em um hotel no centro Rio de Janeiro. De acordo com a polícia carioca, um inquérito foi aberto para apurar o caso. Um exame deve ser feito para identificar as causas da morte.

Segundo informações do hotel onde o jogador estava hospedado, ele havia consumido bebida alcoólica durante o tempo em que ficou hospedado. Apesar dos policiais terem encontrado apenas um comprimido de vitaminas no quarto onde o zagueiro morreu, o corpo de Bruno deverá passar por um exame toxicológico. Caso seja confirmado óbito natural, o procedimento será encerrado.

Bruno Sá teve passagem pelo Remo em 2009, quando atuou como zagueiro do time comandado pelo técnico Flávio Campos. Com a camisa do Leão Azul, Bruno disputou o Campeonato Paraense e Copa do Brasil.

Além do Remo, Bruno jogou pelo Botafogo (RJ), América (RJ), Lajeadense (RS), Guarani V. Aires (RS), Aimoré (RS) e Ceres (RJ), onde encerrou a carreira em 2014. Ultimamente, ele participava de amistosos da categoria master.

No último sábado, dia 11, Bruno participou de uma partida de futebol festiva, no Estádio Nilton Santos. O evento reuniu ex-jogadores do Botafogo que se dividiram em dois times, capitaneados pelos ex-atacantes do clube Túlio Maravilha e Loco Abreu.