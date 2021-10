O ex-jogador do Paysandu, Bruninho Metralha, de 23 anos, morreu nesta quarta-feira (21). De acordo com as primeiras informações, ele foi assassinado a tiros. Várias equipes que ele defendeu no futebol pelada se solidarizaram e prestaram condolências.

Ivan Correa, ex-diretor da base do Paysandu, publicou uma foto em seu perfil lamentando a morte do jogador.