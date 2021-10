Atletas do Paysandu lamentam a morte do jogador Bruninho nas redes sociais

A morte do jogador Bruninho, cria das categorias de base do Paysandu, mexeu com os atletas do clube que atuaram com o Bruninho no clube. O goleiro do Papão, Paulo Ricardo utilizou sua rede social e postou uma foto de Bruninho e escreveu: “Que Deus o tenha, irmão. Descanse em paz!”

O meia Alan Calbergue também lamentou o ocorrido e postou uma foto com Bruninho. O lateral-esquerdo Diego Matos escreveu que o futebol do Pará perde um grande jogador: “Sem acreditar ainda, irmão, descanse em paz. O futebol paraense perdeu um craque”, publicou.

Bruninho era muito próximo do atacante Leandro Carvalho, ex-Ceará e América-MG e que atualmente joga no Al-Qadisiya, da Arábia Saudita. Em seu Instagram, Carvalho escreveu: “Vai deixar saudades, irmão. Um dia nos encontraremos no verdadeiro paraíso, meu irmãozinho”, publicou.

O jogador Bruninho foi assassinado nesta quinta-feira (21), no bairro do Curió Utinga, em Belém.