Segundinha do Parazão conhece os semifinalistas; veja mais

A disputa pelo acesso à elite do Parazão em 2026 segue afunilando. Após um fim de semana de jogos, os quatro semifinalistas da Segundinha Paraense estão definidos: São Raimundo, Canaã, Amazônia Independente e Urumajó seguem vivos na briga pelo título e pela vaga na primeira divisão estadual.

O São Raimundo foi o primeiro a carimbar a classificação. Jogando no Mangueirão com a vantagem de 1 a 0 conquistada no jogo de ida, o Pantera tratou de ampliar a vantagem logo cedo, abrindo 3 a 0 sobre o Itupiranga. Apesar da reação do Crocodilo, que marcou dois gols e encostou no placar, o time santareno administrou a vitória por 3 a 2 e fechou o confronto com 4 a 2 no agregado.

O Canaã também não deu chances ao azar. Após vencer o Tapajós Marajó fora de casa por 2 a 0, o Falcão confirmou a boa fase e venceu novamente, desta vez por 3 a 0, com dois gols ainda no primeiro tempo e um no segundo. Com 5 a 0 no placar geral, a equipe avançou com autoridade e enfrentará o São Raimundo na próxima fase.

Já o confronto entre Amazônia Independente e Paragominas foi o mais encardido. Após empate no jogo de ida, o duelo da volta foi igualmente equilibrado e acabou decidido nas penalidades. O goleiro Uchoa foi o herói do Muiraquitã, defendendo a cobrança decisiva e garantindo a vitória por 5 a 4 nos pênaltis.

A última vaga ficou com o Urumajó, que manteve os 100% de aproveitamento jogando no Estrelão, em Augusto Corrêa. Depois de empatar por 0 a 0 na ida, o time da casa venceu o União Paraense por 1 a 0 e fez história ao alcançar pela primeira vez as semifinais da competição.

As semifinais já têm data marcada: os jogos de ida acontecem entre os dias 19 e 20 de julho, enquanto as partidas de volta serão disputadas nos dias 26 e 27. Os duelos estão definidos: Canaã x São Raimundo e Amazônia Independente x Urumajó.