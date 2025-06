Itupiranga e Canaã duelam por liderança isolada no Grupo D da Segundinha Paraense

A quarta rodada do Campeonato Paraense da Segunda Divisão será encerrada neste sábado (21) com um confronto direto pela liderança do Grupo D. Itupiranga e Canaã se enfrentam em um duelo que promete equilíbrio, já que ambas as equipes estão empatadas em todos os critérios: pontos, saldo de gols, gols marcados e sofridos. Quem vencer, assume a ponta da chave e dá um passo importante rumo à classificação para as quartas de final.

Enquanto a chave D aguarda seu desfecho, a quinta-feira (19) foi movimentada com três partidas que mexeram na tabela dos outros grupos e teve o primeiro classificado. Pelo Grupo A, o Amazônia Independente garantiu classificação antecipada ao vencer a Esmac por 2 a 1, no Ceju. Com seis pontos em três jogos, o time campeão de 2021 já está garantido na próxima fase. A Esmac, por sua vez, estacionou com apenas um ponto e depende de uma combinação improvável para avançar. A disputa pela segunda vaga fica entre o União Paraense, que soma quatro pontos em dois jogos, e a própria Esmac.

No Grupo B, o Urumajó arrancou um empate por 2 a 2 contra o Pinheirense fora de casa, resultado que deixou o estreante com cinco pontos e em situação confortável para buscar a vaga. O Paragominas, que folgou na rodada, também tem chance, com dois pontos e um jogo a menos. Já o Pinheirense, com dois pontos em três partidas, precisa vencer e torcer por outros resultados.

Já pelo Grupo C, o São Raimundo-PA foi impiedoso diante do Izabelense, aplicando 4 a 1 no Mangueirão e ficando muito perto da classificação. O Pantera chegou a seis pontos e tem agora um saldo de gols que lhe dá vantagem no critério de desempate. Tapajós e Izabelense, ambos com três pontos, ainda estão na briga pela segunda vaga.

Com apenas mais duas rodadas restantes nesta fase de grupos, a disputa segue acirrada em todas as chaves. De acordo com o regulamento da competição, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são: saldo de gols, gols marcados e confronto direto.

A última rodada da fase classificatória está marcada para o dia 29 de junho, com todos os jogos começando simultaneamente às 15h30.