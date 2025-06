São Raimundo e Itupiranga vencem na primeira rodada da Segundinha; confira a classificação

A Série A2 do Campeonato Paraense teve início no último fim de semana com quatro partidas válidas pela primeira rodada da competição. No Grupo A, Amazônia e Esmac empataram por 1 a 1, em confronto realizado no Centro Esportivo da Juventude (CEJU), em Belém. O Amazônia abriu o placar aos 37 minutos do segundo tempo, mas a Esmac conseguiu o empate nos acréscimos, aos 47 minutos.

No Grupo B, o Urumajó venceu o Pinheirense por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Municipal de Augusto Corrêa. Já no Grupo C, o São Raimundo estreou com vitória ao superar o Izabelense por 3 a 2, em jogo movimentado no Estádio Edilson Abreu, o Abreuzão, em Santa Izabel do Pará.

Pelo Grupo D, o Itupiranga conquistou uma importante vitória fora de casa, batendo o Canaã por 2 a 1 no Complexo Esportivo de Castanhal.

Confira a tabela de classificação

Ainda não estrearam na competição os times União Paraense (Grupo A), Paragominas (Grupo B), Tapajós (Grupo C) e Carajás (Grupo D), que entram em campo na próxima rodada.

Confira os próximos jogos da Série A2:

Grupo A: Esmac x União Paraense

Data: 11/06/2025, 10h00

Local: CEJU - Campo 1, Belém

Grupo B: Pinheirense x Paragominas

Data: 11/06/2025, 15h30

Local: Estádio Abelardo Conduru, Belém

Grupo D: Itupiranga x Carajás

Data: 14/06/2025, 15h30

Local: Estádio Jaime Sena Pimentel (Arena Crocodilo), Itupiranga

Entenda o regulamento

A competição conta com 12 equipes divididas em quatro grupos (A, B, C e D), com três times em cada grupo. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas na fase de grupos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

Na disputa da Série A2, duas equipes serão promovidas para a elite do Campeonato Paraense em 2026. Por outro lado, os dois times com as piores campanhas serão rebaixados para a Terceirinha.

A fase final será disputada em jogos de ida e volta, com os confrontos definidos da seguinte forma: 1º do Grupo A x 2º do Grupo B; 1º do Grupo B x 2º do Grupo A; 1º do Grupo C x 2º do Grupo D; e 1º do Grupo D x 2º do Grupo C. Os vencedores avançam para as semifinais e, posteriormente, para a final, que definirá o campeão da Série A2 e os times promovidos.