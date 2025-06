Bayern bate Boca Juniors e conquista primeira vitória europeia contra sul-americanos no Mundial

Diante de 63.587 espectadores, em sua grande maioria torcedores argentinos, o Bayern de Munique suportou a coragem e determinação do Boca Juniors para buscar a segunda vitória, por 2 a 1, nesta sexta-feira, em Miami, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. Foi a primeira vitória dos times europeus sobre os sul-americanos.

Com o resultado, Bayern chegou aos seis pontos, contra quatro do Benfica. O Boca soma um e o Auckland City segue zerado. A definição da segunda vaga da chave nas oitavas de final, já que é uma é do Bayern, ficou para a última rodada, terça-feira, quando o Bayern encara o Benfica, enquanto o Boca terá pela frente o Auckland City.

O clima do jogo foi muito parecido com uma partida de Libertadores por causa do barulho causado pela torcida do Boca. Dentro de campo, o Bayern tomou a iniciativa e pressionou na marcação quando ficou sem a bola, enquanto a equipe argentina esperava em seu campo a chance de contra-ataque.

Aos dez minutos, muita polêmica com a anulação do gol olímpico de Olise para o Bayern. O lance foi impugnado após o VAR flagrar uma falta de Gnabry em cima do goleiro Marchesin.

Mas a pressão do Bayern era muito intensa. Bola levantada na área do Boca e surgiu o artilheiro Harry Kane, que bateu com categoria pé esquerdo para abrir o placar, aos 17 minutos.

Acostumado a abrir defesas, o Bayern, aos poucos, encontrou caminhos para superar o bloqueio argentino. Aos 19, Coman por pouco não fez o segundo gol alemão.

O Boca parecia não ter condições de superar a defesa do Bayern. Merentiel, isolado, recebia lançamentos longos e sempre tinha ao menos uma marcação dupla. O grande esforço do atacante não era suficiente.

Um gol era muito pouco para a partida. Aos 30, Zenon de falta obrigou Neuer a espalmar a bola. Na sequência, aos 31, em belo contra-ataque, Marchesin tirou a bola de Olise. Aos 32, Zenon, de novo, fez Neuer trabalhar mais uma vez.

O ritmo do jogo caiu nos últimos minutos da primeira etapa. O Boca ficou inofensivo, diante da potência da troca de passes do Bayern, proporcionada pela liderança do volante Kimmich.

Apesar do domínio territorial, o último bom lance do Bayern foi em bola parada. Kane bateu falta com perigo, mas a bola passou pouco acima do travessão.

O Boca voltou para a segunda etapa com a intenção de ser mais efetivo nos contra-ataques e mais forte na marcação, principalmente no meio de campo, onde o Bayer foi absoluto nos primeiros 45 minutos. Aos quatro minutos, Advincula fez boa jogada individual, mas errou na finalização.

A resposta do Bayern não demorou. Ao sete minutos, após boa jogada produzida com várias trocas de bola, Olise fez Marchesin fazer mais uma defesa.

Empurrado pela torcida maioria no estádio, o Boca se lançou ao ataque em busca de pelo menos o empate. O Bayern passa a ficar mais com a bola na tentativa de cadenciar o jogo. Apesar da intensidade das equipes, poucos lances perigosos eram criados.

Aos 21, o contra-ataque ideal surgiu e foi aproveitado. Velasco lançou Menretiel, que fez grande jogada e empatou a partida.

O panorama do jogo mudou. O Boca imprimiu tremenda correria, enquanto o 'frio' Bayern seguiu no 'irritante' toque de bola. E foi agraciado aos 38 minutos, quando uma bola sobrou para Olise bater firme e fazer 2 a 1 para o campeão alemão, que manteve o 100% de aproveitamento na competição.